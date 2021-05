Billie Eilish protagoniza la portada de Vogue UK con un posado en lencería

La imagen de la cantante Billie Ellish, de 19 años posando en lencería para la portada de la edición británica de Vogue ha causado un impacto mundial. Sus seguidores han sido los principales sorprendidos al descubrir a una nueva Billie, mucho más sugerente y sensual, acostumbrados a como estaban a verla con prendas holgadas.

La artista ha justificado en las redes sociales su inusual imagen asegurando que “es lo que te hacer sentir bien”. La publicación incluye además en su interior una entrevista en la que Ellish alude al empoderamiento y el amor propio.

Además, el reportaje fotográfico saca a la luz el tatuaje que la cantante tiene en la cintura y que baja hasta su muslo derecho, un secreto hasta ahora solo conocido por sus personas más allegadas.

La portada de Vogue UK coincide además con el proximo lanzamiento musical de Ellish, el 30 de julio. Un segundo álbum que se publica con el título de “Happier than ever” (”Más feliz que nunca”) con el que confía volver a ganar un Grammy como ya ocurriera con su primer trabajo, “When We All Fall Asleep Where Do We Go?”.

Abusos en su infancia

En la entrevista concedida a Vogue, Billie Ellish habla además de los abusos sufridos durante su infancia. “No importa quién eres, cuál es tu vida, tu situación, de quién te rodeas, qué tan fuerte eres, qué tan inteligente eres. Siempre pueden aprovecharse de ti. Ese es un gran problema en el mundo del abuso doméstico o la violación con menores de edad”, explica.

“Las niñas que tenían mucha confianza y voluntad fuerte se encuentran en situaciones en las que dicen, ‘Dios mío, ¿soy la víctima aquí?’. Y es tan vergonzoso y humillante y desmoralizante estar en esa posición de pensar que sabes tanto y luego te das cuenta de que me están abusando en este momento”, se ha sincerado.

En ningún momento la cantante ha revelado el nombre de su abusador, aunque la revista señala que los abusos ocurrieron cuando era joven. “Los detalles son míos”, ha comentado Eilish, que ha sostenido que el culpable no fue alguien relacionado con la industria de la música.

Eilish se ha mostrado crítica también con las personas que denuncian que explique este relato y a la vez pose en las fotografías: “‘¿Te vas a quejar de que se aprovecharon de ti cuando eras menor de edad, pero luego muestras tus pechos?’. ¡Sí, lo haré hijo de puta! Voy a hacerlo porque no hay excusa”, ha agregado.