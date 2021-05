Kiko Rivera: “Mi prima Anabel ya no me interesa nada.”

El plató de Sálvame se ha convertido en el confesionario público de los desencuentros familiares de los Pantoja. Ahora han sido los primos Anabel y Kiko, hasta hace poco inseparables, los que han contado los motivos de su distanciamiento.

Tras reconocer Anabel Pantoja que “he perdido a mi primo. Para mí él ya no es lo mismo aunque lo quiero muchísimo”-decía sin poder evitar emocionarse. Después de mi operación no se preocupó por mí. Me llamó tres días después y yo estaba dormida, por eso no le cogí el teléfono.”

Anabel tomaba conciencia de que la relación con su primo se había deteriorado tras saber, por unos conocidos, que Kiko Rivera había dejado de seguirle: “Si mi primo deja de seguirme es que le importo una mierda y sí eso lo hace público, es que le da igual que lo sepa la gente”.

En medio de este drama, Rafa Mora ha optado por llamar a su amigo Kiko para que confirmara los motivos por los que ha decidido dejar de seguir en redes sociales a su prima. El DJ ha sido muy claro y se ha explicado: “He apartado de mi vida a Anabel porque se ha negado a ver la verdad de lo que ha pasado con mi madre. No me aporta nada”.