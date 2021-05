Belén Esteban y Kiko Matamoros molestos al enterarse que vacunan a Lidia Lozano

Feliz porque, por fin, mañana recibirá la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19., Lidia Lozano ha anunciado a sus compañeros la buena nueva. “Estoy feliz, mañana me vacunan”, ha asegurado nada más empezar la emisión del programa. Sin embargo, la feliz noticia, no ha sentado nada bien a dos de sus compañeros de trabajo que han aprovechado para criticar la gestión del Gobierno, nada más saber que será la colaboradora de 60 años, la primera de la plantilla de Sálvame en vacunarse.

“Pero, tú, ¿cuántos años tienes?”, le ha interpelado Kiko Matamoros, que ha cumplido los 64 y aún no ha recibido la citación para vacunarse. “Tengo 60”, ha respondido Lydia Lozano, y Kiko no se ha quedado callado: “Pues no entiendo por qué aún no me han llamado a mí antes que a ti”.

Pero no ha sido el único en mostrar su descontento y “envidia” hacia Lozano. Ante la sorpresa de la periodista y el resto de compañeros, Belén Esteban ha tomado la palabra: “Yo me alegro mucho por Lydia, y se lo he dicho en el camerino, pero los que somos de riesgo, igual que estuvimos confinados en su momento por ese motivo, ¿qué pasa con nuestra vacuna? Ni nos han avisado aún, por lo menos que nos digan algo. Porque seguimos siendo de riesgo”.

Lidia Lozano ha perdido a su hermano por Covid

Aunque la periodista canaria no se ha contagiado de Covid, la enfermedad ha causado la muerte de su hermano, Jorge Lozano, motivo por el que Lidia tiene pánico a la enfermedad. Al igual que Belén, durante el confinamiento, optó por trabajar desde casa. “Mi hermano ha estado 45 días ingresado por Covid, aquí lo sabían todos mis compañeros, todo Telecinco. Nunca dijimos nada porque pensábamos que iba a salir de esta” dijo Lozano en su regreso a televisión tras la muerte de su hermano.