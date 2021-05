Meghan Markle, acusada de plagio en su libro infantil ‘The Bench’

La duquesa de Sussex escribió el libro ‘The Bench’ después de haber redactado un poema para el primer Día del Padre de Harry y de su hijo Archie, que cumplirá dos años el próximo mes, pero tal y como relatan los medios británicos, los críticos aseguran que tiene similitudes con otro libro: ‘The Boy and The Bench’, escrito por Corrinne Averiss.

Ambos libros presentan una portada colorida con el dibujo de un banco bajo un árbol rodeado de pájaros. Una de las ilustraciones del libro de Meghan, realizada por el artista Christian Robinson, muestra a un padre con su hijo durmiendo en una tumbona al aire libre; una imagen que algunos señalan que es similar a otra del libro ‘The Boy and The Bench’.

"The Bench"

La autora del otro libro, Corrinne Averiss, ha querido responder a estas afirmaciones y asegura que no ve ninguna similitud entre ambos: “Leyendo la descripción y el extracto publicado del nuevo libro de la duquesa, no es la misma historia ni el mismo tema que ‘The Boy and The Bench’. No veo ninguna similitud”.

‘The Bench’, el libro de Meghan Markle, saldrá a la venta el próximo 8 de junio al precio de 12,99 libras y estará firmado como “Meghan, la duquesa de Sussex”.