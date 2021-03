¿Por qué Meghan Markle es una farsante?: lo que hay detrás de la entrevista del año

Meghan Markle no se equivocó a la hora de escoger su carrera de actriz. El problema, sin embargo, es que quizá no llegó a entender bien su último papel, cuando se casó con un miembro de la Familia Real británica. Y cuando ahora quiere que todo el guion se amolde a la película que ella tiene en mente, vienen los problemas. Así es cómo se ha fraguado “el Show de Meghan”. La entrevista que la mujer del príncipe Harry ha concedido a la todopoderosa periodista norteamericana Oprah Winfrey es una bomba de relojería.

El programa no se emitirá hasta el domingo por la noche en los Estados Unidos. Pero los 24 segundos que la cadena CBS ha adelantado prometen. “¿Cómo te sientes acerca de que Palacio te escuche decir hoy tu verdad?”, pregunta la influyente periodista. “No sé cómo pueden esperar que, después de todo este tiempo, sigamos simplemente callados si hay un papel activo que La Empresa [como se conoce a la Familia Real] está jugando en perpetuar falsedades sobre nosotros. Si eso supone un riesgo de perder cosas… bueno ya se han perdido muchas”, responde Meghan. El Palacio hay gran consternación porque las acusaciones son graves. Y, de momento, se desconoce si hay alguna prueba para demostrarlo.

Los duques de Sussex -porque eso sí, de entre las muchas cosas que supuestamente han perdido no se encuentran sus títulos- salieron voluntariamente de la Familia Real a principios de 2020 y el pasado mes de febrero cortaron oficialmente los lazos.

Los duques de Sussex entrevistados por Oprah Winfrey

La decisión causó gran shock. Y si hubieran decidido empezar una nueva vida en Los Ángeles apartados de los focos, centrados en labores benéficas, tal y como habían prometido pues habría sido un escenario diferente. Pero no es el caso. La pareja no solo ha salido de Palacio, sino que no para de airear públicamente su enfrentamiento con la Monarquía, dando así más munición a sus críticos.

La verdad es que cuesta entender que los duques hayan iniciado varias batallas legales en el Reino Unido contra los tabloides, a los que piden respeto por su privacidad, para conceder luego una entrevista en un programa de máxima audiencia en los Estados Unidos hablando precisamente … de su vida. Si quieres desvincularte de la Familia Real para trabajar ahora por tu cuenta alejado de los focos, perfecto. Pero no puedes tener lo mejor de ambos mundos.

La entrevista que Lady Di concedió en 1995 a la BBC -que fue vista por más de 20 millones de personas- en su día fue considerada la “primicia del siglo”. Diana contó con todo lujo de detalles la relación del príncipe Carlos con su amante Camilla, explicando que en su matrimonio “siempre habían sido tres personas”. Aquello causó un gran escándalo. Pero parece que ahora Meghan viene a superarlo.

Lady Di

En los Estados Unidos todo esto se está viviendo cual show de celebrities. Pero en el Reino Unido está causando gran conmoción por el daño que se está causando a la institución. Aquellos que no quieren salir en la prensa, no salen. Los hijos de la princesa Ana -hija de Isabel II- renunciaron a sus títulos para llevar una vida lo más “normal posible”.

Desde que salieron de la Familia Real, los duques de Sussex, sin embargo, denuncian que hay una campaña de difamación contra ellos. Y el escándalo que se ha creado tras la acusación de “bullying” por parte de dos de sus ex empleados no ha hecho otra cosa que añadir más leña al fuego. La emisión de la entrevista coincide precisamente con la publicación de un artículo publicado por el reputado The Times, en el que trabajadores del Palacio de Kensington (la que era residencia oficial de los duques) afirman haber sufrido “bullying” por parte de Meghan en 2018.

En un comunicado, el Palacio de Buckingham -que es responsable de la contratación del personal real- dijo que estaba “claramente muy preocupado” por las alegaciones y que su equipo de recursos humanos estudiaría las circunstancias expuestas en el artículo.

Meghan, duquesa de Sussex, entrevistada por Oprah Winfrey

Por su parte, un comunicado emitido por el portavoz de Meghan asegura que “la duquesa está triste por este último ataque, particularmente como alguien que ha sido objeto de acoso ella misma y está profundamente comprometida a apoyar a aquellos que han experimentado dolor y trauma”.

Una portavoz de Oprah Winfrey confirmó que la pareja no ha cobrado ni un solo dólar. Pero no cabe duda que todo lo que rodea al programa está moviendo ingestas sumas de dinero. La cadena británica ITV se encuentra en negociaciones para poder emitirla el lunes en el Reino Unido por un módico precio de 1,5 millones de euros. Aunque no está muy claro aún si finalmente saldrá en antena al considerarse inapropiado por el delicado estado de salud del príncipe Felipe, el marido de Isabel II, que continúa ingresado y a sus 99 años ha tenido que ser operado de un problema cardiaco ya existente.

Harry siempre había sido uno de los miembros más queridos de la Familia Real. Pero su cuotas están ahora bajo mínimos y el pueblo le está afeando que hayan seguido adelante con el programa, pese a la delicada situación de su abuelo.

Durante el programa, hay un momento en el que se une a la conversación el príncipe Harry. Pero se trata de algo muy puntual porque queda claro que es el “Show de Meghan”. Todo gira en torno a ella.

El príncipe Harry y Meghan Markle, entrevistados por Oprah Winfrey

Según un portavoz de CBS, la que fuera actriz hablará sobre su etapa como miembro de la realeza -que apenas duró dos años-, su matrimonio, la maternidad y “cómo está manejando la vida bajo una intensa presión pública”. En definitiva, las típicas cuestiones de las que uno habla en un programa de máxima audiencia en los Estados Unidos pidiendo luego en el Reino Unido respeto a su privacidad.

La cadena CBS señala que “luego se le unirá el príncipe Harry, y la pareja hablará sobre su mudanza a los Estados Unidos el año pasado y sus planes futuros”. Precisamente, los primeros segundos que se adelantaron a principios de esta semana de la entrevista, cual “trailer” de película, fueron los de Harry trazando paralelismos entre el tratamiento que recibió su madre, la princesa Diana, y la que ahora es su mujer.

“No puedo imaginar cómo debió haber sido para ella pasar por este proceso sola hace tantos años, porque ha sido increíblemente difícil para nosotros dos, pero al menos nos tenemos el uno al otro”, explica Harry, en lo que se ha interpretado como una clara crítica a su padre, el heredero al trono, casado ahora con Camilla, la que durante tantos años fue su eterna amante.