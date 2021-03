La guillotina de Meghan

Meghan Markle no solamente ha declarado la guerra a Palacio. La duquesa de Cambridge también ha conseguido que el polémico presentador Piers Morgan haya perdido su puesto de trabajo tras poner en duda los problemas mentales que la ex actriz contó durante su polémica entrevista con Oprah, consecuencia del estrés y soledad, dijo, durante su corto paso por la monarquía.

Morgan es uno de los presentadores más emblemáticos de la televisión británica. Pero también uno de los más controvertidos. Y en su programa «Good Morning Britain» de ITV siempre se ha mostrado sumamente crítico con Meghan. Se conocieron antes de que ella se convirtiera en duquesa. Según la versión del periodista, incluso estuvieron los dos una noche de copas. Pero algo pasó y el presentador se convirtió luego en una pesadilla para ella.

La «Princesa Pinocho»

Después de la entrevista de Harry y Meghan Markle con Oprah, que fue emitida precisamente por ITV en el Reino Unido el lunes tras pagar por ella más de un millón de euros, Morgan señaló que no se creía las palabras de la mujer del príncipe cuando reveló que había llegado incluso a pensar en quitarse la vida. Es más, en un tuit, la llamó la «Princesa Pinocho».

El martes salió furioso del set del programa en pleno directo cuando uno de los colaboradores cuestionó su posición. No era el único. ITV recibió más de 41.000 quejas ante el regulador de medios británico, la segunda más alta de la historia, que anunció que realizará una investigación. Y la cadena decidió retirarle de su cargo.

Entre las quejas estaba las de la propia Meghan. Tal y como explicó Chris Ship, corresponsal de la Monarquía para ITV News, la duquesa de Sussex presentó formalmente una denuncia a la cadena. «Se cree que se envió al director ejecutivo de la emisora. Meghan expresó su preocupación sobre cómo las palabras de Piers Morgan afectan el tema de la salud mental y lo que podría hacerles a otras personas que contemplan el suicidio», matizó. El ministro de Salud de Gales, Vaughan Gething, también describió los comentarios de Morgan sobre la duquesa como «totalmente inaceptables, increíblemente crueles y exactamente donde no deberíamos estar en el debate y el discurso público».

Pero, lejos de pedir disculpas, el presentador volvió ayer a reiterarse en sus palabras. «El lunes, dije que no creía a Meghan Markle en su entrevista con Oprah. He tenido tiempo para reflexionar sobre esta opinión y todavía no la creo. Si ustedes lo hicieron, OK», dijo en uno de sus tuits típicamente combativos.

Libertad de expresión

«La libertad de expresión es una colina en la que estoy feliz de morir. Gracias por todo el amor y el odio. Voy a dedicar más tiempo a mis opiniones», dijo además a sus 7,8 millones de seguidores de Twitter. Y agregó una foto de Winston Churchill con una cita sobre la libertad de expresión.

En la entrevista con Oprah, Meghan, quien se casó con Harry en 2018, dijo que la familia real había rechazado sus súplicas de ayuda para atender su salud mental. La ex intérprete estadounidense, que es mulata, también dijo que alguien de la realeza hizo preguntas sobre el color de la piel de su hijo antes de que naciera y apuntó que la familia real era racista.

