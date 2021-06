Ana María Aldón aclara, en exclusiva, las razones de Diego Arrabal para dejar ‘Viva la vida’

Ya ha pasado una semana desde que Diego Arrabal anunciara a través de su cuenta de Twitter que se despedía del programa más icónico de las tardes de los fines de semana en Telecinco: “Aún no me lo puedo creer. Tras casi cuatro maravillosos años colaborando para ‘Viva la vida’, el pasado día 16 de mayo fue mi último programa. Después de tantos retos profesionales y proyectos, llegó el momento de la despedida”. No era la primera vez que dejaba el espacio de Emma García, puesto que a finales de 2020 ya declaró que se iba a tomar un respiro para centrarse en su familia. Aunque aquella baja apenas duró unas semanas, esta parece la definitiva.

Aunque el paparazzi dejó claro “que en ningún momento” le despidieron de ‘Viva la vida’, sino que fue él mismo quien tomó la decisión de marcharse del programa, muchos especularon con que sus controvertidas declaraciones sobre la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ podrían haber jugado un papel muy relevante en su dimisión. Algunas voces aseguran que Diego Arrabal no estaba dispuesto a ceder ante determinadas presiones, una conjetura que cobró más fuerza tras su última entrevista con La Vanguardia, en la que señaló: “A mí jamás me han dicho lo que tenía que decir. ¿Dónde estoy ahora mismo? En casa. Ya está”. A buen entendedor, pocas palabras.

Diego Arrabal en 'Viva la vida'

La Razón ha podido hablar en exclusiva con una de sus antiguas compañeras, Ana María Aldón, y ha desvelado nuevos detalles sobre la repentina salida de Diego Arrabal de ‘Viva la vida’. Por lo visto, ni siquiera el equipo conocía las intenciones del paparazzi, una señal más de que pudo tomar su decisión de la noche a la mañana. “Yo me enteré por Instagram. Vi que lo publicó él en un post y me quedé fría, no me lo esperaba para nada. Por supuesto, luego le envíe un mensaje. Aunque lleve poco tiempo, al fin y al cabo teníamos una relación de compañeros y se le echa de menos”, ha señalado a este medio la esposa de Ortega Cano.

¿Censura en Viva la vida?

Ana María Aldón esfuma por completo la posibilidad de que Diego Arrabal haya recibido órdenes ‘de arriba’ para suavizar sus declaraciones sobre Rocío Carrasco en ‘Viva la vida’, negando así que esta sea la razón por la que ha abandonado el programa. “No creo que sea porque no le dejan expresar ciertas opiniones o ideas. A mí jamás me han coartado a la hora de decir lo que quiera, ni de un lado ni de otro”, ha asegurado la diseñadora, que además recalca lo mucho que extraña al paparazzi: “Da mucha guerra en el plató, pero es justo lo que se necesita, la adrenalina. Cada uno, en su forma, son imprescindibles, y la verdad que se le echa mucho de menos en el programa”.

En cualquier caso, fue el propio Diego Arrabal quien deslizó en su entrevista con La Vanguardia que dejaba el programa de ‘Viva la vida’ para centrarse de nuevo en su trabajo de paparazzi, y no descartaba la posibilidad de regresar al formato de Emma García en el futuro.