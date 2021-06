Exclusiva: Ana María Aldón opina así del traje rosa de Rocío Carrasco

‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ se ha convertido en todo un fenómeno social. La serie documental en la que la hija de ‘la más grande’ expone el calvario por el que ha pasado a consecuencia del presunto maltrato físico y psicológico que su exmarido Antonio David Flores habría ejercido sobre ella ha marcado un antes y un después en el tratamiento que la prensa del corazón da a este tipo de casos. Buena parte de la opinión pública ha empatizado con la heredera universal de la Jurado y este apoyo masivo que ha recibido ha dado lugar a un movimiento que muchos expertos consideran similar al #MeToo estadounidense que destapó los abusos en la industria del cine. La protagonista en sí misma se ha convertido en un icono para muchas feministas y en un referente a la hora de luchar contra la violencia de género. Como todos los héroes, a ella también se le identifica con un atuendo claramente diferenciador: el traje rosa que ha lucido a lo largo de los trece episodios.

Desde el minuto uno, ese ‘dos piezas’ fucsia ha estado en boca de todos. Teniendo en cuenta la sencillez del diseño, resulta extraño que haya levantado pasiones hasta el punto de que las principales marcas de ‘fast fashion’ han empezado a producir en cadena conjuntos idénticos al que Rocío Carrasco viste en la serie documental. La hija de ‘la más grande’ ha hecho del fucsia el color de tendencia en esta temporada. Ni siquiera su hermana Gloria Camila, con quien no se dirige la palabra desde hace varios años, pudo resistirse a llevar un estilo muy parecido en el homenaje multitudinario a su madre que tuvo lugar en Chipiona. Muchos lo vieron como una especie de guiño a la heredera universal de la Jurado, como una forma de tender puentes. Ella lo niega, y achaca la notable coincidencia al azar: “Ni siquiera me di cuenta de que era el mismo color”.

Concluida la serie documental y con una nueva tanda de episodios en camino, que recibirá el título de ‘En el nombre de Rocío’, la protagonista del reportaje asegura que subastará el traje rosa para donar los beneficios a diferentes asociaciones que luchen contra la violencia de género. Sin duda, se trata del mejor final para este icónico diseño que ya forma parte del ideario colectivo.

Rocío Carrasco con el traje rosa que ha lucido en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

La Razón ha podido hablar con Ana María Aldón, esposa de Ortega Cano, sobre el traje rosa de la hija de la Jurado. Tan correcta como siempre, la andaluza prefiere mantenerse al margen de la polémica familiar “porque yo no conozco a Rocío Carrasco” y opina solo en calidad de diseñadora: “Tiene muy buen corte, está muy bien hecho. Sobre todo el tema de las hombreras, el patrón está muy bien hecho”. Ante la pregunta de si lo considera apropiado para una serie documental de este tipo, la exsuperviviente sigue sin querer mojarse: “Apropiado es lo que le apetezca a ella. Si le apetece ponerse de rosa, pues que se ponga. Eso es cuestión de gustos, del momento y de lo quiera transmitir”. ¿Se atrevería a confeccionar un nuevo traje para Rocío Carrasco de cara a la nueva temporada de su serie documental? La modista lo tiene claro: “No, y no creo que ella quiera un traje mío”, confiesa entre risas.

La diseñadora ‘oficial’ de Viva la vida

Gracias a su paso por ‘Supervivientes’, Ana María Aldón dejo de ser ‘la mujer de’ para construirse una identidad propia de cara a los medios de comunicación. Su carrera televisiva terminó de despegar gracias a su trabajo de colaboradora en ‘Viva la vida’, pero tiene claro que lo suyo es la moda: “Estoy entregada en el diseño y la confección, que es lo que me apasiona y lo que he estudiado”. La tertuliana tiene la suerte de poder compaginar estas dos facetas, y parece que va camino de convertirse en la modista oficial del programa de Emma García. Si bien hace algunas semanas diseñó un traje para María Verdoy, copresentadora del espacio, ahora asegura ante La Razón que la próxima en ponerse en sus manos será la mismísima Carmen Borrego: “Le haré algo que le vaya bien a ella, algo que a ella le guste. Lo que ella me pida, si yo soy muy buena”.