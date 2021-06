Diego Arrabal lo cuenta todo: el motivo real de su salida de Telecinco

Diego Arrabal se ha convertido en uno de los protagonistas de la semana después de que él mismo diese a conocer en sus redes sociales que abandonaba definitivamente su silla como colaborador de Viva la Vida, donde ha estado trabajando durante más de cuatro años. A raíz de esta noticia han sido muchos los que han asegurado de forma tajante que Arrabal había sido despedido por “no comulgar con los ideales de la cadena”. Nada más lejos de la realidad. El protagonista se encargó de desmentirlo asegurando que la marcha había sido por decisión propia.

Tuit de Diego Arrabal

Unos días después del revuelo mediático que este suceso ha generado, el paparazzi ha decidido conceder una entrevista de cuarenta minutos en la que explica minuciosamente el motivo real por el que ha decidido no continuar en el programa de Telecinco. “Mi verdadera profesión es la de paparazzi. Ahora no tengo tiempo y la televisión me lleva todo el fin de semana. He tenido que elegir. Mi marcha no ha tenido nada que ver con el tema de Rocío Carrasco”, asegura. Además, ha manifestado su opinión sobre Enrique del Pozo, su ‘sustituto’ en el programa de Telecinco: “No creo que a Enrique le hayan metido por mí. Yo no me lo tomo así. Es un colaborador más y que hace mucho tiempo que no hacía pantalla. Yo creo que su incorporación puede estar bien, pero creo que ha fallado a la hora de decantarse tan pronto y esa intención tan clara de posicionarse en contra de Antonio David”.

En este entrevista concedida para el canal de youtube ‘JuanjoVlog’, Diego ha querido aclarar que “a mí nadie me ha dicho que no diga ni una cosa ni la otra. Eso lo desmiento. Nadie me ha dicho lo que tengo que decir en el programa”. Ahora que ya está fuera de la pequeña pantalla Arrabal ha afirmado que “el odio que está generando esta docuserie es mucho. No se tiene que llegar a eso porque esto no deja de ser televisión. El contenido es una barbaridad”. Se ha sincerado y ya no como experto en la materia, sino como espectador: “Televisivamente le doy un diez y eso que la productora que lo hace no es amiga mía. Es la primera vez que vemos denunciar públicamente estos hechos, pero han querido decir tanto que una cosa es amarilla que al final la gente duda porque nos lo meten con calzador. Si te pones a analizar capítulo por capítulo hay un montón de datos y pruebas que se caen por su propio peso porque ella ha mostrado documentos a medias y hay cosas en las que nadie puede estar de acuerdo. Públicamente no se puede machacar a Antonio David así por mucho odio y venganza que haya. No entiendo que se quieran quitar del medio al otro. No lo mates públicamente. Hay que dejar que exista una pluralidad”.

Diego Arrabal

Respecto al tema de Rocío Flores y a las últimas informaciones que apuntan a que podría sentarse muy pronto con Ana Rosa Quintana para contar su verdad, Diego Arrabal asegura lo siguiente: “Rocío Flores hablará, pero por cuestiones legales ahora mismo no puede hacerlo. A Rocío la hemos visto en Supervivientes cómo es y no hemos visto nada sospechoso en ella. En mi profesión llevamos siguiendo a la niña mucho tiempo y nunca hemos tenido ninguna noticia de un comportamiento más allá de lo que es una adolescente, pero nunca agresiva ni nada similar”, concluye.