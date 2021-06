Diego Arrabal revive su DRAMÁTICO ingreso por la covid-19: su hermana Inma, la gran heroína

Diego Arrabal continúa con su vida fuera de los focos de Viva la vida. El pasado 16 de mayo el colaborador se despidió de sus compañeros y de la audiencia tras varios años trabajando en el programa de los fines de semana de Telecinco. Ahora se encuentra volcado en su vocación de paparazzi y también en su nuevo proyecto profesional que verá la luz en otoño. Sin duda, antes que su trabajo, se encuentra su familia. El veterano fotógrafo ha hablado con La Razón y ha desvelado cómo es su rutina, la relación con su familia y el papel de su hermana Inma -enfermera- cuando Arrabal fue ingresado de urgencia debido a la covid-19. Pasen y lean.

Diego Arrabal

- ¿Cómo es ahora tu día a día?

Yo ahora me levanto muy temprano y tengo la suerte de que tengo mi oficina en casa. Por la mañana empiezo a tirar de teléfonos y organizo a los fotógrafos, miro las noticias que hay y estoy pegado a la actualidad. También hago mucho gimnasio y voy tres veces a la semana. Una rutina muy normal. Por la tarde juego con mi hijo cuando sale del cole, hacemos los deberes...

- La familia para ti es lo primero

Yo soy muy familiar. Necesito esa vitamina que me da mi casa, además yo es que soy muy casero y cuantos mas años cumplo mas casero soy, lo que pasa es que mi profesión es viajar y yo lo he elegido así. Aquí en Marbella hay muchos personajes, sobre todo en verano, y podría elegir no viajar pero la verdad es que me gusta mucho y por eso lo sigo haciendo.

- Hemos visto que alguna vez has compartido alguna foto de tu madre... ¿Ella también vive en Marbella?

Claro. Mi padre murió hace dieciocho años y mi madre se quedó ‘sola’. Ha estado bien hasta hace dos años y ahora está en una residencia. Lo pasé mal porque por el coronavirus tuve que estar casi un año sin verla.

- El coronavirus te tocó bien de cerca y tu hermana, que es enfermera, estuvo ahí en primera línea...

Cuando yo estuve ingresado por la covid-19 mi hermana fue la enfermera que estaba en mi planta. Es la primera vez que me ha tratado, fíjate cómo son las cosas.

Inma Arrabal en una imagen publicada por su hermano, Diego Arrabal

-Imagino que es complicado revivir todo aquello

Para mí fue como un sueño. Yo llevaba diez días con fiebre... Tenía 39 y no se me bajaba. Llamé a mi hermana Inma a las dos de la mañana y le dije que me iba a urgencias para que me inyectasen algo. Voy allí y me sacan sangre, me hacen una placa y me dicen que me tengo que quedar, que tengo neumonía bilateral. Me metieron en una sala donde había unas veinte personas. A uno que se le llevaban para intubarlo, a otro a no sé dónde... A las tres horas de estar allí yo ya ni respiraba, pero a los cinco días consiguieron que la fiebre me bajara porque cruzaron dos antibióticos.

- Tu hermana en aquellos momentos fue tu heroína

Sí. Mi hermana siempre ha estado muy preocupada por mí con el tema de la covid-19. Tanto que me decía que me cuidase y al final soy yo el que ingresa en el hospital de Marbella y me convierto en su paciente.

- ¿Estás ya totalmente recuperado de todo aquello?

Sí. Hace un mes y medio me hicieron las últimas pruebas y no me ha quedado ninguna secuela. Bicho malo nunca muere (risas).