Destapamos la nueva vida de Diego Arrabal tras su salida de Telecinco

El día 16 de junio se cumplirá un mes desde que Diego Arrabal abandonase por voluntad propia su silla como colaborador de Viva la vida. Desde entonces han sido muchos los rumores del verdadero motivo por el que el paparazzi tomaba esta decisión. Desde que “la cúpula habría prescindido de él hasta que su defensa a la familia Flores habría provocado su despido. Es por eso que fue el protagonista el encargado de aclarar en primera persona el porqué de su marcha: “Mi verdadera profesión es la de paparazzi. Ahora no tengo tiempo y la televisión me lleva todo el fin de semana. He tenido que elegir. Mi marcha no ha tenido nada que ver con el tema de Rocío Carrasco”, aseguró recientemente en una entrevista.

Diego Arrabal

Pero Arrabal no se marchó de los estudios de Telecinco sin hacer ruido. Su ausencia no la dejado indiferente a la audiencia. Sus detractores se alegran, pero también cuenta con un gran séquito de seguidores que le apoya en sus opiniones. El reconocido fotógrafo se encuentra ahora viviendo su día a día en Marbella. Allí reside junto a su familia y ahora dedica todo su tiempo a su vocación: la de paparazzi. Además, ahora que empieza el verano, las playas y los yates de las ciudades más glamourosas comienzan a llenarse de famosos a los que poder captar a través de una buena fotografía. Y en eso Diego Arrabal ya es todo un veterano.

El protagonista lleva varias semanas anunciando en sus redes sociales un nuevo proyecto personal y profesional en el que estará al frente: “El 16 de junio será la presentación de mi nuevo proyecto. Estad muy atentos porque ese día compartiré mi futuro mediático con todos vosotros”, ha escrito en sus redes sociales. Durante estas semanas lleva alimentando la incertidumbre entre sus seguidores con este nuevo reto profesional, haciendo gala de la libertad de expresión y asegurando que a más de uno no le gustará nada lo que en él se va a ver. ¿Será esta una indirecta a Rocío Carrasco?

Cabe destacar que el excolaborador ha sido uno de los más críticos con respecto a la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Su actitud ha sido criticada y aplaudida a partes ingles, y es que Arrabal no se ha cortado y ha mostrado su valentía a la hora de expresar sus informaciones y opiniones sin dejarse coartar por los compañeros y tampoco por sus jefes.