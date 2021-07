Ana Soria se pronuncia sobre el divorcio de Ponce y Paloma Cuevas: “Queremos quitarnos de en medio y vivir tranquilos”

Egos TV

El divorcio de Enrique Ponce y Paloma Cuevas ya es una realidad. El pasado viernes saltaba la noticia de que el torero ya había firmado, por fin, los papeles que la empresaria ya tenía preparados desde hace meses. Ha tenido que pasar más de un año para que este mediático divorcio se haga por fin oficial. Según comentó la periodista Almudena del Pozo en el programa ‘Estando Contigo’ de Castilla la Mancha Media, la ratificación se hizo efectiva el pasado jueves día 16 de julio, poniendo el colofón a 365 días de un proceso legal con lunes y sombras.

Enrique Ponce y Paloma Cuevas

Una separación que en un primer momento se tildó como amistosa y de mutuo acuerdo pero que finalmente podría no haber sido así de dulce. En las últimas semanas hay quien ha asegurado que habría sido Paloma Cuevas quien más inconvenientes habría puesto a la hora de llegar a un entendimiento entre ambos, todo ello debido a la repartición que se había hecho del extenso patrimonio en común. Por su parte, Ponce se habría mostrado más predispuesto a la hora de firmar un divorcio que pone fin a 25 años de amor y vida en común. Lo cierto es que pese a que en un momento dado se barajó la posibilidad de que ambos pudiesen recurrir a la Justicia para defender sus intereses, finalmente no ha sido necesario que el ya ex matrimonio se viese las caras en los tribunales.

Ana Soria en una imagen de redes sociales

Enrique Ponce por el momento no se ha pronunciado, pero la que sí lo ha hecho es Ana Soria. La joven andaluza ha hablado con ‘La Razón’ tras salir a la luz la noticia del divorcio entre su pareja y Paloma Cuevas. “Nosotros somos más de playa que de hablar de nuestra vida, pero cada uno que haga lo que quiera”, desliza Ana Soria haciendo alusión al hecho de que Paloma Cuevas hable sobre su divorcio en una conocida publicación. “Queremos quitarnos de en medio y vivir nuestra vida tranquilos”, concluye. La almeriense no quiere entrar en detalles ni hablar sobre todo lo que tenga que ver con la faceta íntima de su pareja. Nunca lo ha hecho y no va a hacerlo a partir de ahora.

Siguiendo la misma línea de discreción que lleva la pareja desde hace un año, Ana Soria evita pronunciarse a no ser de que la situación así lo requiera. Hace unas semanas la joven habló para este periódico con el fin de desmentir tanto los rumores de embarazo como las informaciones que aseguraban que había roto con el torero tras la retirada de este del mundo de los ruedos. En estos momentos, y tras la calma tensa que existe a raíz del divorcio de su pareja y Cuevas, ambos planean su verano lejos de los focos, de los ruedos y de todo lo que tenga relación con la polémica. La pareja, que celebra el primer aniversario de su relación, disfrutará de unas tranquilas vacaciones en alguna de las playas paradisiacas en las que ya les hemos visto en anteriores ocasiones. Eso sí, no nos enteraremos por sus redes sociales, ya que ambos han eliminado sus respectivas cuentas de Instagram.