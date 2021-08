Crueles críticas a Maria Jesús Ruiz por posar desnuda en la cama con su novio

Famosos

Polémica

La modelo y ex concursante de Gran Hermano Vip, María Jesús Ruiz, y su último novio, Francisco Miguel Rodríguez, más conocido como Curro, subieron la temperatura este domingo en Instagram tras publicar un posado de ambos, desnudos, en la cama para desear las buenas noches a sus seguidores. Una fotografía que muestra con naturalidad el día a día de una pareja enamorada pero que ha desatado fuertes críticas.

“¡Buenas noches!!” Feliz descanso a tod@s, a dormir...”, reza el pie de la publicación, que cuenta con más de 6.000 ‘me gusta’ y reúne comentarios de lo más hirientes para la modelo que la denigran como mujer y madre. La guapa jienense se ha defendido de las críticas y ha contestado a cada uno de los comentarios negativos que ha recibido la pareja por mostrarse como Dios los trajo al mundo en la cama.

Aunque no es la primera vez que provocan a sus usuarios con imágenes subidas de tono, a la ex concursante de realities le molesta especialmente aquellos comentarios en los que se la juzga como madre. Recordemos que hace tan sólo unos meses, su última pareja, Julio Ruz, conseguía quitarle la custodia de su hija Maria Jesús, de cuatro años, dejando devastada a la jienense.

“Tienes dos hijas. Por ellas solo...-le recriminaba una de sus seguidoras y Maria Jesús no tardaba en responder: “¿Dejo de querer a mis hijas por ello? Por Dios señora! Estamos en el siglo XXI!!.” “Dígame que está haciendo él o yo en esa foto mal? Aparte yo soy libre para hacer mi vida con el hombre que desee o ya tengo que estar atada a los padres de los niñas. No entiendo su comentario”-respondía indignada Maria Jesús.

Aunque también ha habido quienes han salido en apoyo de la ex de Jose María Gil Silgado y han pedido respeto a los que comentan la imagen de la pareja: “Un poco más de RESPETO. No hay de qué escandalizarse y menos hoy por hoy en redes! Se nos llena la boca defendiendo a las mujeres y somos las primeras que atacamos. Esta señora no está haciendo nada malo...mucha hipocresía y envidia”.

Curro, el hombre que la hace feliz e infeliz.

La relación de la pareja sigue adelante pese a los rumores de infidelidad de Francisco Miguel Rodríguez, más conocido como Curro y por ser su Community Manager y el hombre por el que dejó a su ex, Julio Ruz, con quien participó en GH DÚO y padre de su hija pequeña.

La vida sentimental de la ex Miss España, de 39 años, lleva escandalizando a España desde que saltara a la fama por hacer el amor en un reality con Dani D.J, ex novio de Belén Esteban. Desde entonces, la modelo ha protagonizado el mundo del corazón por sus noviazgos con hombres casados como Curro o millonarios, como el constructor sevillano, José María Gil Salgado o el cordobés, Julio Ruz. padres de sus dos hijas.

Pero ha sido su actual pareja, Curro, el hombre que le ha devuelto la fe en el amor, a pesar de que le habría sido supuestamente infiel y le habría ocultado que estaba casado en el inicio de su relación. La guapa modelo se enteró de todo ello el día que anunció en Sálvame que se había enamorado de Curro. Aunque rompieron durante unos meses, decidieron darse una nueva oportunidad y, desde entonces, no se han separado

<br/> El Amor incondicional es la mayor fuerza de este mundo

Maria Jesús ha apostado fuerte por esta relación y confía en su novio, con el que sigue protagonizando cariñosas escenas en Instagram. Así, con motivo del cumpleaños de su amor, Maria Jesús le dedicaba unas sentidas palabras, que acompañaba con una imagen de ambos desnudos en la cama pero bajo las sábanas: “Hoy es el cumpleaños de mi compañero de vida, con el que comparto mis momentos más felices y más duros. Con el que he decidido vivir y en el que me apoyo. ¡Te amo, mi vida, por muchos más cumples juntos!”.