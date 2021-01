María Jesús Ruiz, contra las cuerdas

María Jesús Ruiz y Julio Ruz siguen inmersos en enfrentamientos judiciales. El empresario, y ex pareja de la modelo además de padre de su segunda hija, ha interpuesto una demanda en el Juzgado de Primera Instancia de Jaén contra su ex suegro, Miguel Ruiz González con motivo de unas declaraciones en las que el padre de la Miss cargó contar su ex yerno tachando de “acoso” la conducta que tuvo hacia su hija durante la participación de ambos en ‘Gran Hermano Dúo’, según publica en exclusiva la revista “Diez Minutos”.

Por esto motivo, Julio Ruz acusa al padre de María Jesús Ruiz de intromisión en su honor y pide a su ex suegro que pague 20.000 euros en concepto de “indemnización por el daño moral causado”.