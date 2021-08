Exclusiva | Duro golpe para Gloria Camila y los Mohedano: el alcalde de Chipiona les aparta de la Semana Cultural de Rocío Jurado

Famosos

Sorpresa

Este lunes día 23 de agosto comenzó a celebrarse la XII Semana Cultural de Rocío Jurado, que conmemora el 75 aniversario del nacimiento de la artista chipionera y cuyo colofón tendrá lugar este domingo 29. Organizada por el Ayuntamiento de Chipiona con Luis Mario Aparcero al frente, alcalde de la localidad gaditana, este homenaje anual se está viendo empañado precisamente por la decisión del político.

Cartel de la XII Semana Cultural de Rocío Jurado

En conversaciones con la familia Mohedano, deslizan a La Razón que “el alcalde ha decidido apartar a la Asociación Cultural ‘RJ La Más Grande de la XII Semana Cultural de Rocío Jurado”. Por primera vez en doce años y sin ninguna explicación, el Ayuntamiento de Chipiona toma esta decisión, dejando fuera de juego a un grupo de personas que siempre se han desvivido por esta asociación a cambio de nada, siendo Gloria Camila Ortega su actual presidenta, antes Manuel Jurado, primo de Rocío Jurado. Además, el día de la presentación, que tuvo lugar el día 17 de este mes, la familia y esta asociación no estuvieron invitados, pero José Antonio Rodríguez, siendo conocedor de esta situación, quiso estar presente.

Rocío Flores, Gloria Mohedano y su marido José Antonio , Amador Mohedano, Gloria Camila Ortega y José Ortega Cano durante el 10 aniversario por el fallecimiento de Rocío Jurado en Chipiona

Amador y Gloria Mohedano, José Antonio Rodríguez, Ortega Cano, la propia Gloria Camila, y los integrantes de la asociación están muy molestos por la actitud del alcalde y del ayuntamiento. Se apunta a que esta decisión estaría condicionada por las exigencias de Rocío Carrasco. Ella y su marido, Fidel Albiac, están en continuas conversaciones con Luis Mario Aparcero, y este habría decidido seguir las instrucciones de ambos a la hora de elaborar el plan semanal de esta semana cultural. Sin el consentimiento y la supervisión de la madre de Rocío Flores no se ha tomado ninguna decisión en los planes de este año.

Luis Mario Aparcero, alcalde de Chipiona, mantiene una estrecha relación con Rocío Carrasco y Fidel Albiac

¿El motivo? Tanto Rocío Carrasco como el alcalde quieren y desean que por fin se pueda abrir el famoso museo de Rocío Jurado, algo que según manifiesta la propia familia no va a ser posible. O al menos no como ellos desean. Al parecer, el espacio no reuniría las condiciones necesarias para su apertura, y en caso de que se lleve a cabo no será un museo al uso, sino una sala de exposiciones, que es algo muy diferente.