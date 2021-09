Quién es Samantha Hudson, la activista que ha revolucionado ‘Masterchef Celebrity’

Egos TV

Debut televisivo

Samantha Hudson ha dado por inaugurada su primera aventura televisiva, que no es otra que la de ‘Masterchef Celebrity’, talent culinario que se ha estrenado en la noche de este lunes. Un casting variado a la vez que prometedor en el que participan grandes rostros de la cultura de nuestro país, entre los que se encuentran Verónica Forqué, Carmina Barrios, David Bustamante o la cantante Tamara, entre otros.

Samantha Hudson en la presentación de la sexta edición de 'Masterchef Celebrity' FOTO: Gtres

Cantante, actriz y activista LGTBI. Samantha representa uno de los grandes iconos dentro del colectivo, tanto es así que en varias ocasiones sus declaraciones y la claridad con la que expresa sus ideas o manifiesta sus derechos han sido objeto de debate entre los políticos de renombre, como es el caso de Ada Colau.

Nació el 11 de septiembre de 1999 en León, pero cuando era pequeña se mudó a Mallorca. Allí, su infancia y posterior adolescencia estuvo marcada por el bullyng y el maltrato escolar de todos aquellos que le llamaban “maricón”. Precisamente así se llama su primer single, que vio la luz pública en 2015. A raíz de su éxito (y polémica) se convirtió un rostro habitual en los eventos sociales.

En 2017 decidió trasladarse a Barcelona, desde donde defiende la abolición del genero y desde donde lucha día tras día contra todos aquellos que atentan contra sus derechos y los del colectivo LGTBI, demostrando que los detractores no han podido, no pueden y no podrán con ella.