Raquel del Rosario se extirpa definitivamente los implantes mamarios

“He recibido varios mensajes por privado a raíz de mi evidente cambio de imagen en las ultimas fotos- así comienza uno de los post más duros y sinceros de Raquel del Rosario. Mi pecho no ha desaparecido, lo que si ha desaparecido son los implantes que decidí ponerme hace trece años. Los motivos que me han llevado a tomar esta decisión han sido varios, pero el principal ha sido el tener un acto de honestidad con la Raquel que soy ahora. Llevaba mucho tiempo sintiendo la necesidad de hacerlo, pero lo iba retrasando la idea de pasar de nuevo por un quirófano”.

La sorprendente confesión de la cantante en la que reconocía que había decidido extirpar los implantes mamarios tenía una razón de ser: el cáncer. Raquel ha querido explicar a sus seguidores cómo descubrió el daño que podían causarle a su organismo. " Un día tropecé con un post en Instagram de una chica que mostraba su cuerpo durante la lucha contra un cáncer asociado a estos implantes (Linfoma Anaplásico de Células Grandes, la OMS no lo había reconocido hasta 2016). Hubo una frase que me resonó de manera especial: “Colocamos estas bombas de relojería sobre nuestro pecho y nuestro corazón.” Esa noche no logré dormir, los hashtags #breastimplantillness y #explant me ayudaron a descubrir un sinfín de historias de mujeres cuya salud se había visto afectada por el uso de prótesis mamarias. Los síntomas más comunes son la ansiedad, falta de concentración, perdida de cabello, dolor muscular, cansancio, dificultad para respirar, enfermedades autoinmumes..”

La ex del piloto Fernando Alonso lleva tiempo pensando en extraerse para siempre estos implantes aún sabiendo que sería imposible evitar que la intervención pasara desapercibida. “Esa misma semana busqué una clínica para extraerlos de mi cuerpo. Si, era consciente de que esa zona no iba a ser la misma tras tantos años llevándolos, más los cuatro de lactancia en total, pero en la balanza sin duda pesaba más mi salud y el acto de coherencia conmigo misma.”

“Me siento más yo que nunca”

Tras la intervención, Raquel no tuvo ninguna duda de que había hecho lo correcto: “Una vez retirados, el doctor me dijo que uno de ellos estaba presionado ligeramente mis costillas, supe entonces que todo aquello no había sido por casualidad ❤️Compartiendo mi experiencia no pretendo juzgar ni hacer sentir mal a nadie, lo que tú decidas será lo correcto porque es tu decisión. Pero si aquella chica no hubiese compartido la suya, tal vez no me hubiese ayudado a dar este paso tras el que no puedo estar mas feliz y agradecida”.

Raquel termina su post asegurando que no se arrepiente en absoluto de haber tomado esta determinación en la que prima su salud por encima de los actuales cánones de belleza. “Me siento más yo que nunca. Recuerda que los pechos solo tienen una función natural en nuestro cuerpo, que es la de amamantar. El resto, es un invento nuestro. Eres PERFECTA”-concluye la cantante.

La ex vocalista de ‘El sueño de Morfeo’ que está casada desde hace ocho años con Pedro Duque tiene dos hijos Leo y Mael, y vive en Malibú. Muy hermética con la prensa desde que, a raíz de su relación sentimental con el piloto español se convirtiera en una de las mujeres más seguidas por los paparazzis, ha formado una familia feliz lejos de su tierra natal y del foco mediático. Su ruptura con el famoso piloto de Formula, con el que estuvo casada cinco años, supuso un punto de inflexión en su vida.

El cáncer ha estado presente en su vida por lo que no es de extrañar que haya decidido prevenir antes que curar. En 2009 y 2012, era intervenida quirúrgicamente para eliminar tejido precanceroso del cuello del útero. “Esto me lo ha provocado el virus del papiloma humano, un virus que un alto porcentaje de mujeres padecemos a lo largo de nuestra vida y que muchas veces se elimina sin más, en mi caso se está resistiendo un poco…”, decía animando a todas las mujeres a someterse a revisiones ginecológicas.