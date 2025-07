Ana Peleteiro, una semana después del aborto: “Tengo mucho dolor en el útero”

Ana Peleteiro estaba radiante de felicidad cuando el pasado 6 de julio gritó a los cuatro vientos que estaba esperando su segundo hijo con Benjamin Compaoré. Estaba de seis semanas, pero tras una revisión rutinaria, dos semanas después del feliz anuncio, la atleta daba a conocer que había perdido el bebé que esperaba. Estaba destrozada, como así se mostró ante sus seguidores de Instagram:

“Chicos, lo siento mucho, pero a pesar de llevar un crecimiento normal, no tenemos latido. Probablemente sean las palabras que jamás quieres escuchar y menos aún cuando parecía que todo iba bien después de escucharle el latido en la semana 7 y sentir cómo cada día iba creciendo poquito a poco y sin ningún tipo de problema. Pero sí, hoy hemos tenido que pasar por uno de los momentos más agridulces de nuestra vida, pero lo afrontamos fuertes y más unidos que nunca”. Ahora, una semana después, la gallega ha querido dar a conocer a sus fieles cómo se encuentra tras el aborto, reconociendo los fuertes dolores que experimenta.

Ana Peleteiro confiesa estar sufriendo fuertes dolores

La atleta ya anunciaba a sus seguidores de que tendría que pasar un tiempo centrada en su recuperación física tras lo sucedido, más allá de duelo que conlleva la pérdida de su bebé: “Ahora toca pasar por un proceso duro y doloroso, pero que sabemos que superaremos y que nos hará más fuertes. Desde hoy tenemos un angelito más en el cielo que nos cuida y nos protegerá el resto de nuestra vida”, decía la semana pasada al desvelar el fatal desenlace de su segundo embarazo. Después de unos días de reflexión y recuperación, ha reaparecido en redes.

Ahora, la medallista olímpica ha querido hacer partícipes a todos de su evolución: “Tengo una cita médica que es muy importante, así que deseadme suerte, porque después de todo lo que ha pasado es una cita muy importante”, deslizaba su encuentro con los profesionales tras el aborto. Y es que está experimentando ciertas complicaciones en el proceso de recuperación de la pérdida del bebé, por lo que ha tenido que acudir en busca de consejo profesional y solución a sus fuertes dolores: “En el posparto de Lúa no tuve entuertos (contracciones del útero). Todos los que no tuve entonces los estoy teniendo ahora. No sabéis lo doloroso que está siendo, tengo mucho dolor en el útero”, confesaba.

Ana Peleteiro entiende que su útero “estará volviendo a su tamaño normal”, algo natural, pero no exento de dolor: “Es horrible”. Pero no solo por el dolor físico, también por el emocional tras ver lastradas sus ilusiones de ampliar la familia con Benjamin Compaoré, tras el nacimiento de su hija Lúa hace tres años: “Últimamente, encontrar motivación no está siendo del todo fácil. Hay días en los que cuesta empezar y encontrar un propósito. Por eso, he decidido priorizarme. De verdad. Reconectarme con mi cuerpo, sentirme bonita, comer rico y sano sin culpas, darme mis caprichos, hablarme con amor y meditar cada vez que lo necesito. Priorizarte no es egoísmo. Es cuidado. Es amor propio. Y para sanar, tú debes de ser lo más importante en tu día a día”, sentenciaba.