Kiko Rivera concede su entrevista más polémica hablando de Isabel Pantoja: “Le perdono el dinero, quiero empezar de cero”

La entrevista más esperada de Kiko Rivera por fin ha visto la luz pública. Desde hace casi una semana ya se venía anunciando en los diferentes platós de televisión que el Dj concedería una nueva exclusiva que no dejaría indiferente a nadie. Y así ha sido. La revista Lecturas ha adelantado su edición semanal con una incendiaria portada protagonizada por el hijo de Isabel Pantoja tras el fallecimiento de doña Ana y la boda de su prima Anabel Pantoja.

Portada de la revista 'Lecturas' FOTO: Lecturas

Kiko habla por primera vez del que para muchos es el reencuentro más esperado de la prensa del corazón: el encuentro con la tonadillera: “Me entró un escalofrío al entrar a Cantora después de un año y medio. Mi madre está allí esperando, y yo nervioso por verla. Se me pone la carne de gallina. Nos vimos y salimos corriendo a abrazarnos durante 15 minutos. Fue un perdón sin palabras; sin decir nada nos lo dijimos todo. Me impactó mucho”, comienza diciendo. Y es que, pese a que se ha hablado mucho en los últimos días sobre lo que podría haber sucedido en el reencuentro entre madre e hijo, resulta, cuánto menos, extraño, escuchar de la boca del propio Kiko todas estas palabras teniendo en cuenta todo lo sucedido entre ambos durante el último año.

“Con todo el mundo allí, a quien mi madre tenía agarrado de la mano, era a mí. Nos necesitábamos. Me sobraba todo el mundo. Ahora mi corazón está de otra manera. Los primeros minutos no nos dijimos nada, cuando noté que mi madre ponía su cabeza en mi corazón, nos estábamos pidiendo disculpas. No me soltaba Lo que querría mi abuela es que yo estuviera con mi madre”, desliza el marido de Irene Rosales, quien, además, ha asegurado que ha visto a su madre mucho más delgada y con un aspecto bastante deteriorado.

Singer Isabel Pantoja and son Francisco Rivera Pantoja during burial Mayte Vazquez in Camas, Sevilla. 06/02/2020 FOTO: Juan Jose Ubeda GTRES

Unas declaraciones sobre su progenitora que podrían cambiar el rumbo de una amarga historia que comenzó hace casi un año, cuando Kiko Rivera aireó en el plató del ‘Deluxe’ los supuestos tejemanejes de Isabel Pantoja con la herencia de Paquirri, entre otras muchas cosas. Un asunto por el que Kiko ya tomó las medidas pertinentes y cuyas intenciones podrían cambiar en la actualidad para enterrar ese hacha de guerra que ha llevado a los Pantoja por la calle de la amargura: “Lo que está hecho, hecho está. Hay que hablarlo, nos tendremos que pedir disculpas. Voy a muerte, me tiene que explicar muchas cosas”, cuenta Kiko.

“Vamos a empezar de cero. Me he pegado un año de mierda, enfadado con todo el mundo. ¡La vida es una! Me da miedo dar este paso y tenemos piedras en el camino, pero ahora sé la verdad. Le perdono el dinero. Quiero que mi madre salde la deuda de Cantora y que pueda ser feliz. Debería haber dado todos los pasos antes. Solo quiero que se sepa la verdad”, concluye el protagonista en una entrevista que sin duda marcará un antes y después en la prensa del corazón española.