Kiko Rivera, clave en la renuncia de los Rivera Ordóñez a luchar por su herencia

Isabel Pantoja ya puede respirar tranquila: los hijos de su difunto marido han desistido de actuar legalmente contra ella para hacer valer las últimas voluntades del mítico torero. En un momento especialmente duro para la tonadillera, muy tocada por el ataque mediático de su hijo Kiko y la muerte de su madre, los tres hijos de Paquirri anuncian un alto al fuego que ha dejado a la opinión pública en shock. ¿Qué hay detrás de el cese de hostilidades contra la tonadillera?.

La renuncia de los hijos de Carmen Ordóñez a poner fin a 37 años de lucha contra Isabel Pantoja por recuperar los objetos que les legó su padre y que siguen en poder de su vida, tuvo lugar en plena guerra en los medios de su hermano Kiko contra Isabel Pantoja. El Dj acusó a su madre de malversar su herencia y la culpó de que su patrimonio estuviera embargado por Hacienda e hipotecado. Tras hacer público que su madre le debía “entre dos y tres millones de euros” en el programa especial “La herencia envenenada” y denunciar a su tío Agustín por estafa, el hijo pequeño de Paquirri anuncia, previo pago en la revista Lecturas, que ha perdonado a su madre y que ya no quiere el dinero que le debe. Los motivos: el abrazo de 15 minutos que le dio su madre tras la muerte de Doña Ana.

Con un emocionado abrazo, madre e hijo, sellaron la reconciliación.

Tras reconciliarse con su madre después de la muerte de su abuela, Kiko vuelve a hacer caja en Lecturas, revista a la que ha concedido una exclusiva. En ella, el Dj desvela cómo fue el encuentro con su madre en Cantora tras el largo viaje desde La Graciosa, donde al día siguiente se celebraba la boda de Anabel Pantoja. Tras fundirse en un abrazo conciliador con su madre, destrozada por la muerte de la matriarca, el hijo de Isabel Pantoja ha decidido perdonarla. Ahora, son su prima Anabel y su hermana Isa, los nuevos objetivos de su ira mediática.

Isabel Pantoja y Kiko Rivera durante la emisión de “GH Dúo”

El hijo pequeño de Paquirri asegura a Lecturas que durante los 15 minutos que se abrazó a su madre, no dejó de llorar. Un abrazo que simboliza la reconciliación entre madre e hijo y que ha conseguido que el DJ renuncie a luchar por su dinero y parar la venta de Cantora.

Los Rivera Ordóñez, meses antes, ya desistieron de pleitear contra la viuda de su padre.

También los Rivera Ordóñez, Francisco y Cayetano, abandonan su lucha contra Isabel Pantoja. Lo hacen a través de su abogado, Joaquín Moeckel, que el pasado viernes concedía una entrevista exclusiva a La Razón en la que analizábamos las causas legales pendientes de la tonadillera. En ella, nos aseguraba que “por un par de trajes no merece la pena enfrentar a un hijo con su madre” y qué, de momento, desistían de las acciones legales.

“Por nuestra parte, no hay ninguna causa interpuesta. La puedo poner cuando quiera porque no ha prescrito. La causa no está muerta”- advierte Moeckel. “Isabel Pantoja todavía tiene sobre sí la espada de Damocles de la posible acción judicial civil sobre la parte de los bienes de la herencia no entregados a los hijos del difunto Paquirri”.

De este modo, nos confirma que la acción judicial no ha prescrito ya que habría sido interrumpida por las actuaciones legales emprendidas por Carmen y Antonio Ordóñez en los años 90, en nombre de los menores. El letrado sevillano nos explicaba que, pese a lo que había trascendido a la opinión pública a lo largo de las últimas décadas, Carmen Ordóñez no ganó el pleito contra Isabel Pantoja en el que le reclamaba la entrega de los efectos personales de Paquirri que correspondieron a sus hijos en el reparto del testamento: “Se ha hablado de oídas durante décadas pero lo cierto es que Antonio Ordóñez se aquietó en la Audiencia y lo perdió. Durante 24 años ha estado parada la historia, pero no prescribe hasta los 30, así que aún tenemos cinco años para actuar. Igual un día, con más sentido común, lo arreglamos”.

Carmen Ordóñez leyendo una noticia de Lecturas relativa a su guerra con Isabel Pantoja FOTO: La Razón (Custom Credit) GTRES

El papel de Kiko como testigo es clave para la reclamación de sus hermanos.

“Habría que llevarla al juzgado pero el testigo que tiene que ir es el hijo de ella” nos dice Moeckel. Está claro que ahí esta el quid de la cuestión. ¿Se ha negado Kiko Rivera a prestar declaración en favor de sus hermanos?.

Ante nuestra pregunta, el abogado expone sus argumentos para aplazar la posible acción civil: “No es que él no quiera, el que no quiere soy yo. Nosotros somos ocho hermanos y yo soy un gran amante de la familia y yo por dos trajes y dos cabezas de toro, y yo como abogado, no voy a poner a un hijo contra su madre. Si ella no tiene escrúpulos, no me voy a poner a su altura. Para mí no vale todo”.

Unos argumentos que, por sí mismos, no convencen ya que la reclamación de los hermanos Rivera Ordóñez se produce cuando madre e hijo ya están enfrentados. Recordemos que el proceso se inicia después de confesar el DJ en Telecinco, en noviembre de 2020, que había visto en la antigua habitación de soltero de Paquirri, habitualmente bajo llave, todo lo que desde hace décadas reclaman sus hermanos.