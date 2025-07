Raquel Mosquera, víctima de sus filtros: "Se me ha ido de las manos"

Hace solo unos días, Raquel Mosquera, viuda de Pedro Carrasco, apareció en sus redes sociales con una imagen tan transformada que habría costado reconocerla fuera de su cuenta de Instagram. Los usuarios no pudieron evitar comentar el carrusel de fotografías debatiéndose entre si había usado filtros o se había sometido a algunos retoques estéticos. Incluso llegaron a cuestionar que fuese realmente ella quien aparecía en las fotos.

"Raquel, te pasaste con el filtro" o "Deja de ponerte filtros, que no pareces tú", fueron algunos de los comentarios más repetidos. Otros seguidores elevaron el tono de la crítica, llegando incluso al ataque verbal, algo a lo que la peluquera y empresaria ha tenido que acostumbrarse. El viernes dio la cara en el programa "TardeAR" y explicó que su cambio físico se debía a los filtros digitales y admitió que, efectivamente, se le había ido de las manos. "Me pongo con una foto y para mí es como un juego, pero sí que es verdad que me ven la piel estupenda", dijo sonriendo.

Un juego divertido

Con naturalidad, contó que utiliza los filtros como un juego, no por complejos personales, sino porque le divierte experimentar con las herramientas digitales. Lo que le sorprende es la cantidad de juicios negativos que se permite la gente y más aún la dureza de los mensajes. "Cuando me escriben con maldad, no es que me entre por un oído y me salga por otro, es que ni me entra. Porque las personas que tienen estos problemas, pobrecillas, me han dicho barbaridades", declaró.

Con la misma confianza que utiliza los filtros, ha aprendido a pasar por alto la maledicencia de aquellas personas que se aprovechan del anonimato en las redes para lanzarle insultos. Frente esto, Raquel aprovecha su cuenta para compartir mensajes de empoderamiento. Tras pasar varios episodios anímicamente delicados, vive actualmente una etapa en la que su prioridad, además de su negocio estético y su familia, es su propio bienestar físico y emocional.

Se sobrepone a su propia vulnerabilidad

Su discurso es especialmente halagado en redes por los usuarios que han visto quebrada su autoestima a causa de este tipo de ataques verbales y por algunos famosos que han sufrido problemas de ansiedad por este motivo. Raquel es también emocionalmente vulnerable y su sobreexposición mediática le ha costado más de un disgusto, pero se encuentra en un momento en el que es capaz de regular las emociones sin tener que renunciar a entretenerse digitalmente con su imagen. "Dentro de ti, se encuentra el poder de levantarte por encima de cualquier situación y transformarte en la versión más fuerte y brillante de tu ser", escribe en su cuenta.