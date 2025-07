Belén Esteban, sobre el conflicto de las Campos: “Que se las apañen”

Después de la suspensión de su programa en TVE, "La familia de la tele", que no logró despegar en audiencias, a pesar de las expectativas creadas por parte de la cadena pública, Belén Esteban compagina el verano con algunos compromisos profesionales.

Fue elegida pregonera del Orgullo LGTBI de Sevilla el pasado 26 de junio, donde destacó por su discurso comprometido y su energía en la puesta en escena. Estuvo acompañada por su marido, Miguel Marcos, y su amiga Anabel Pantoja. Anteriormente, protagonizó una campaña ecológica en la que apareció como cajera en un supermercado para promocionar una línea de productos de limpieza ecológicos.

Belén Esteban, pregonera del Orgullo de Sevilla 2025 Gtres

Este fin de semana, la cita de Belén Esteban con los medios ha tenido como escenario la XV edición de los Premios Nacionales en el Hotel Palace de Madrid. Allí ha respondido a todo cuanto le han preguntado los reporteros: famoseo, sus vacaciones después de la cancelación de "La familia de la tele" y, cómo no, la polémica interminable que sirve el clan Campos desde hace meses en todos los formatos posibles.

Bloqueo a las Campos

Después de varios gestos y tensiones que se iniciaron tras el fallecimiento de la matriarca, María Teresa Campos, por haberse visto excluida en momentos emocionales importantes, Belén optó por bloquear a todas las integrantes de la familia: Terelu, Carmen Borrego y Alejandra Rubio. Por eso, cuando le han preguntado este fin de semana por la última entrevista de Carmen, ha aclarado que el bloqueo continúa para Terelu y su hija, pero no para la hija menor de María Teresa.

No obstante, a pesar de la distancia, dice que les desea lo mejor. ”Me alegro mucho por Terelu, que la vaya muy bien... Alejandra, que la veo con Carlo y con su niño muy feliz". No descarta la reconciliación con ellas. Cree que llegará con el paso del tiempo porque "son tonterías, ya las desbloquearé, algún día en la vida nos encontraremos".

Para Terelu solo tiene buenas palabras. "Es muy buena. Ahora mismo está muy bien en Telecinco, de lo cual me alegro... que tenga trabajo, que esté bien, que esté feliz, estará como loca con su nieto... yo me alegro".

Aunque los periodistas han insistido en la polémica en la que están envueltas, Belén evita pronunciarse para no avivar el fuego. "Esas son cosas de ellas y yo ahí no me meto, si estuviera en la tele, me tendría que meter, pero chica, yo ahora mismo quiero tranquilidad... que se las apañen".

Prefiere hablar de sus vacaciones y de su familia. Ahí la mirada se le ilumina. Cuenta que toca "disfrutar de la familia, del verano, dedicarme tiempo para mí, que ya lo estoy haciendo". La popular colaboradora se despidió con un anuncio inquietante: "En septiembre habrá sorpresas".