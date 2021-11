Carlota Prado, sobre su juicio contra ‘Gran Hermano’: “Confió en la verdad y en toda mi información grabada y documentada”

Egos TV

Buenas noticias para Carlota Prado. Tras cuatro años de sufrimiento y calvario, ya hay fecha para la vista oral del proceso judicial que mantiene contra Zeppelin, productora de ‘Gran Hermano’: febrero de 2022. Su equipo de abogados ha confirmado que ya han sido admitidos a trámite informes que prueban que la protagonista “sigue necesitando tratamiento psicológico cuatro años después de lo sucedido”. Así lo desvela en exclusiva ‘El Confidencial’, medio al que Carlota ha concedido una extensa entrevista.

Se cumplen cuatro años desde que España fuese ‘testigo’ de una de las tramas más oscuras de la televisión. Una joven Carlota Prado concursaba en ‘Gran Hermano’ cuando, sin esperarlo, su vida cambiaría para siempre. Tras una noche de fiesta y alcohol, la entonces concursante fue víctima de un presunto abuso sexual por parte de la que entonces era su pareja, José María.

En febrero del pasado 2020, la jueza encargada de este mediático caso decretó la apertura del juicio oral contra el presunto agresor por “un delito de abusos sexuales agravados a Carlota”. La Fiscalía Provincial de Madrid pide dos años y medio de prisión para José María y una indemnización de 6.000 euros por los daños ocasionados a la víctima. Por su parte, la acusación particular pide la imposición de una pena de 7 años de prisión y la cantidad de 100.000 euros en concepto de daño moral a José María López y la misma cantidad a la la productora de ‘Gran Hermano’.

Carlota Prado se encuentra con fuerzas y solo quiere acabar cuanto antes con este asunto que le ha traído por la calle de la amargura durante los últimos cuatro años: “La verdad no tiene prisa. Confío en mi palabra. Confío en la verdad. Más sobre todo confío en demasiados gigas de información y documentada”. Sin querer entrar en detalles sobre todo lo que ha vivido y las consecuencias que todo ello ha provocado en su día a día, ha querido manifestarse sobre el ‘peculiar feminismo’ que se emplea ahora en la misma cadena que ocultó las imágenes de Carlota y José María de aquella fatídica noche: “A mí me han educado con unos principios, unos valores y unos hábitos... estoy de buen humor y no me apetece hablar de ‘telebasura”, concluye en una entrevista concedida a ‘El Confidencial’.