“Creo que estamos ante un apersona que no necesita presentación”, comentaba Coto Matamoros al inicio de la entrevista con Carlota Prada en su espacio de internet, “DDT El show”. La ex concursante de “Gran Hermano Revolution” está a la espera del juicio por su presunto acoso sexual en el programa de Telecinco, donde asegura que la hicieron pasar por “una tortura psicológica de un nivel frío y frívolo”.

Tras la bienvenida del presentador, que aseguró que tenerla como invitada “es un placer”, y que le hacía “especial ilusión” que se hubiera prestado a la entrevista. La primera pregunta fue sobre las razones que le hicieron presentarse para concursar en “Gran Hermano”. “Si te soy sincera no lo sé. No fue algo premeditado, ver un anuncio y pensar, ¿me presento?... una tarde cualquiera en el sofá de mi casa. Y decir, pues ¿por qué no?”, fue la respuesta de Prado.

Según ella siempre le pareció “más interesante el experimento sociológico que conllevaba que ningún ánimo de lucro. Soy un bicho raro”. Matamoros le explicaba que él conoce bien a mucha gente que ha pasado por el concurso y otros que “he observado y lo que más me llama la atención es que tu perfil no encaja”. Carlota apunta a que algún motivo tuvo que haber para que hubiera acabado ahí, y ambos coinciden en que no ha recibido ninguna compensación por haber participado.

“Soy una persona completamente distinta”, explica la ex concursante tras su paso por el programa y narró como ya dentro de la casa, al no haber visto “ni un sólo capítulo” del espacio de Mediaset, no lo consideraba un juego, y que su intención era asistir sin ningún tipo de conocimiento previo para no estar condicionada. Coto Matamoros confiesa que le llamó la atención “la calidad humana” de los concursantes y que el perfil de los castings era de “subnormales” que estuvieran dispuestos a “cualquier cosa”.

Frialdad

Tras los preámbulos, ambos entran en materia y Matamoros cuenta como de repente “surje el desastre, un comportamiento absolutamente animal, que no es lo más sorprendente, si no la frialdad de quien pretende explotar una barbaridad”. Carlota Prado explica entonces que cuando “sufres una situación de ese calibre entras en estado de shock. Yo no era consciente hasta tiempo después”. La ex concursante dice preguntarse por qué grabaron esas imágenes en el confesionario, y cree que después de analizar lo sucedido habla de “manipulación”. También cree que hubo una “orden” detrás de que nadie impidiera que aquel presunto suceso ocurriera.

Carlota cuenta con pesar como a pesar de los insultos por la Gran Vía, y la incredulidad de algún psicólogo sobre si lo que ella denunciaba realmente había pasado, asegura que “veo la luz al final del túnel”. “Que te teníamos que quemar en una hoguera, amenazas de muerte, que si te vemos te vamos a apedrear...”, son sólo algunas perlas que le dedicaron cuando rompió “el juguete” de la cadena.

Carlota Prado aprovechó para desvelar un relato desconocido de su llegada al programa: “Cuando te presentas a ese programa te hacen una serie de test y entrevistas y pasas por un psicólogo o psicóloga. Cuando me entrevisto con la psicóloga le confieso que a mí de pequeña me habían violado”. Tras preguntarle si lo sabía su familia, le explican que puede llegar a salir esa información. Para mí, es increíble cómo en las decisiones que tomaron no tuvieron en cuenta eso. Cuando me meten en el confesionario, una de las dos personas que entraron después era una de esas psicólogas. Y entonces decidieron que pasaran 13 horas y luego la metéis en una sala sola a ver las imágenes. Es una tortura psicológica. Tan frío, tan frívolo. Es alevosía en estado puro. Sabían que yo ya había pasado por algo así. Es inhumano”,