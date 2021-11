“Sois una manada”: Rosario Mohedano desafía a María Patiño y denuncia el sufrimiento que vivió en Telecinco

Famosos

Han pasado muchos años desde que Rosario Mohedano comenzase su particular batalla legal con ‘Sálvame’ y La fábrica de la tele. La disputa comenzó cuando desde el magacín de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Paz Padilla empezó a burlarse de la carrera de cantante. Harta de los comentarios que la dejaban en mal lugar y de las supuestas secuelas personales y profesionales que le estaban provocando tales críticas, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano decidió llevar a la productora a los tribunales, y desde entonces la situación es irreconciliable.

Rosario (Chayo) Mohedano y Kiko Hernández en un montaje de La Razón FOTO: Gtres/Telecinco La Razón

Son varias las ocasiones en las que la sobrina de Rocío Jurado se ha manifestado a través de sus redes sociales para reivindicar el sufrimiento que le han causado programas como ‘Sálvame’ o ‘Socialité'. Hace tan solo unas semanas lanzó una advertencia a Carlota Corredera para verse las caras y que la presentadora así le explicase lo que era para ella el feminismo, algo que “solo aplica de forma selectiva”, según Rosario.

Hace tan solo unas horas, y tras las declaraciones de María Patiño en Telecinco sobre la actitud de Alejandra Rubio en televisión dada su inexperiencia y desconocimiento del medio, la cantante ha querido salir en su defensa con una denuncia pública.

María Patiño te escucho en @socialitet5 y al igual q AlejandraRubio,opino igual q ella .

Yo sí que conozco el negocio y te digo que sois una MANADA y actuáis como tal .

A mi no me lo has a discutir ,verdad? Que os llevo sufriendo años …y también quiero denunciarlo públicamente — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) November 1, 2021

“María Patiño te escucho en @socialitet5 y al igual q Alejandra Rubio, opino igual que ella . Yo sí que conozco el negocio y te digo que sois una MANADA y actuáis como tal . A mi no me lo has a discutir ,verdad? Que os llevo sufriendo años …y también quiero denunciarlo públicamente”, ha escrito Rosario Mohedano en su cuenta personal de Twitter. Un mensaje que por el momento no ha tenido respuesta por parte de la presentadora pero que sí ha contado con el apoyo de sus miles de seguidores.