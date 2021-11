Duro golpe judicial para Gloria Camila y Ortega Cano tras la decisión de la jueza a favor de Rocío Carrasco

Famosos

Varapalo

Malas noticias, al menos por el momento, para Gloria Camila. Hace tan solo unas horas se ha conocido la noticia de que el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alcobendas (Madrid) ha decidido archivar la demanda de la hija de Ortega Cano contra Rocío Carrasco, en la que la joven pedía que no se hicieran públicos los escritos de Rocío Jurado en la segunda parte del documental protagonizado por su hermana, ‘En el nombre de Rocío’.

Rocío Carrasco de camino a los Juzgados de Alcobendas FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

El pasado viernes, una Rocío Carrasco decidía acudía a los citados juzgados para presentar los documentos de su madre, y sorprendía a los medios de comunicación concediendo las siguientes “Había mucha insistencia para que se aportaran documentos, pero ahora resulta que en la vista hay mucha insistencia en que el documento que se ha aportado sea quitado del procedimiento”, deslizó visiblemente tranquila y haciendo hincapié en que no entendía el hecho de que Ortega Cano no estuviese presente en esa vista, ya que sería uno de los principales interesados en que esos documentos no viesen la luz pública.

Gloria Camila y Rocío Carrasco FOTO: Gtres

Tras la entrega de los mismos, la jueza ha archivado las diligencias preliminares abiertas en este proceso judicial. Según ha asegurado ‘Look’, el abogado de Gloria Camila pidió que “no constara el contenido de estos documentos en el proceso judicial iniciado por su clienta”.

Como paso previo al procedimiento judicial, Gloria presentó hace unas semanas la demanda de diligencias preliminares por “exhibición de documentos privados y personales de la artista”, solicitando que la otra parte aportase todo el material antes de la emisión del documental. La jueza accedió a la petición de la joven, ya que consideraba que esos escritos “son propiedad de todos los hijos, por igual”.