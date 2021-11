Egos TV

Visto y no visto

El verdadero motivo por el que Rocío Carrasco no duró más de tres días como ‘colaboradora’ de Sálvame

El pasado mes de julio, el programa ‘Sálvame’ anunciaba, muy orgulloso, el inesperado fichaje de Rocío Carrasco como defensora de la audiencia. De esta forma, la hija de Rocío Jurado se convertía en colaboradora del mismo programa que demandó años atrás por el daño causado a su persona.

Rocío Carrasco reaparece en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

Después del éxito en audiencias de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie que le devolvió en marzo a la picota pública, Rociito probaba suerte con una sección semanal en la que los espectadores le trasladaban sus impresiones sobre los colaboradores y también opinaban sobre la historia de la protagonista. Lo cierto es que el resultado no fue el esperado, ni para la audiencia ni tampoco para la cúpula, quienes auguraban una cuota mayor que la obtenida en las dos primeras ocasiones en las que esta pisó el plató de ‘Sálvame’.

Las primeras y las únicas. Sin dar ningún tipo de explicación por parte del formato de Telecinco y tras el gran revuelo mediático generado, Rocío Carrasco nunca volvió a ejercer como representante de la audiencia y desapareció sin hacer ruido. Fueron muchos los que cada miércoles seguían esperando impacientes su aparición, incluso llegaban a convertir su nombre en Trending Topic en Twitter con el fin de animarla. Nada de eso sucedió.

Algunos de los expertos que más conocen el negocio de la televisión, aseguran que la mujer de Fidel Albiac no tiene “la valía necesaria para ponerse delante de las cámaras”, que “no transmite” y que, para muchos, “no consigue llegar a la audiencia”. Sin embargo, Antonio David, para bien o para mal, no deja indiferente y provoca algo en el espectador que quizá la madre de Rocío Flores no consigue.