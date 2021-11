Rocío Flores acusa a su madre Rocío Carrasco de mentir en sobre su último proceso judicial

Gente

El pasado mes de octubre Rocío Carrasco tuvo que acercarse hasta los juzgados de Alcobendas para depositar los documentos de su madre a los que hizo referencia desde ‘Sálvame’, unos escritos que supuestamente recogían información muy comprometida para parte de su familia, especialmente para Ortega Cano. Fue Gloria Camila quien decidió llevar a su hermana a los tribunales para, según explicó ella misma, conocer el contenido de los informes de ‘la más grande’ de los que hasta entonces no había tenido constancia. Ahora, Rocío Flores se ha pronunciado sobre este procedimiento que enfrenta a su madre y su tía, y lo ha hecho para destapar una supuesta mentira de Carrasco.

En su día, la hija mayor de la más grande destacó que se había visto “obligada a aportar un documento, el único que no me hubiese gustado aportar nunca en la vida”, un documento que más tarde la propia Gloria Camila habría pedido que se eliminara del proceso por temor a que se filtre. “Ahora resulta que en la vista hay mucha insistencia en que el documento que se ha aportado sea quitado del procedimiento, lo que pasa es que no se ha quitado”, explicó Rocío Carrasco a la salida de los juzgados.

Rocío Carrasco de camino a los Juzgados de Alcobendas FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Pues bien, ahora ha sido Gloria Camila quien ha aportado nuevos datos sobre este proceso, desmintiendo que exista ningún documento de su madre Rocío Jurado. “He pedido tener el conocimiento como hija legítima y al final ha llegado un juicio en el que no hay ningún documento ni nada”, sentenció durante un encuentro con la prensa. Aparecen así dos versiones muy diferentes de un mismo proceso judicial, y ha sido Rocío Flores la que ha tenido que arrojar algo de luz al respecto.

Como cabía esperar, la joven se ha puesto de parte de Gloria Camila y ha asegurado en ‘El programa de Ana Rosa’ que realmente no se ha aportado ningún documento relativo a la vida de su abuela Rocío Jurado, como dijo Rocío Carrasco a la salida de los juzgados. De este modo, la joven desmiente la versión de su madre, aunque se muestra cauta a la hora de aportar más detalles. Habrá que esperar al estreno de la segunda temporada de la serie documental, ‘En el nombre de Rocío’, para descubrir qué ha pasado realmente.