Antonio David hace pública una conversación con Mila Ximénez sobre su contrato en ‘Sálvame’

Antonio David no deja de acumular visualizaciones en su último vídeo de ‘Youtube’, que lleva por título ‘Cómo preparó La Fábrica de la Tele el primer documental’. Más de 170.000 personas han sido testigos de las duras palabras del ex guardia civil contra los que fuesen sus jefes en ‘Sálvame’ durante casi un año y medio.

En esta entrevista de casi una hora de duración, ha recordado cómo surgió la contratación y cómo fueron sus inicios dentro del programa presentado por Jorge Javier Vázquez a finales de 2019: “Una de las personas que más me ayudó a pasar los días y las semanas en ‘GH VIP 6′ fue Mila Ximénez porque ella era mi bastón de apoyo”, comenzó diciendo sobre su amiga ya desaparecida.

Desde el minuto 28 hasta el 30, quedan reflejadas las palabras de Antonio David sobre la que fuese uno de sus grandes apoyos durante su época televisiva en común.

“En una de esas conversaciones con ella, y casi al final dl concurso, me dijo que estaba convencida de que iba a trabajar de nuevo en Telecinco y que ‘Sálvame’ me iba a fichar... Yo me reía y le dije que eso no iba a ocurrir porque ellos tienen una relación con Rocío Carrasco muy cercana y son muy amigos suyos”, pero el protagonista acabó dándose cuenta de que, sin embargo, “Mila era tan lista y tan grande que sabía que iba a ocurrir, y así fue”, cuenta el todavía marido de Olga Moreno.

Antonio David y Mila Ximénez durante su paso por 'GH VIP 6' FOTO: Mediaset

“Cuando salí de la casa, a la semana después me llama mi representante y me dice que quieren que trabaje para ‘Sálvame’. Negociamos el contrato, en el que no se ponen muchas pegas, y el día 8 de diciembre de 2019 me hicieron un recibimiento por la puerta grande. Todo eran vítores, aplausos y felicitaciones”, concluye haciendo alusión al repentino cambio que experimentó con él la productora en los meses posteriores.