Última hora sobre el estado de salud de ‘Camilín’, hijo de Camilo Sesto

Ha pasado menos de un mes desde que saltara a la luz pública la noticia del ingreso hospitalario de Camilo Blanes. El hijo de Camilo Sesto acudía de urgencia al Hospital Universitario Puerta del Hierro de Majadahonda (Madrid) con un pronóstico grave tras la celebración de su cumpleaños.

Su madre, Lourdes Ornelas, no se ha separado de él durante todas estas semanas. A pesar de una leve mejoría, la situación no es lo suficientemente buena para que ‘Camilín’ haya abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos. A falta de conocerse la fecha exacta de abandonar el centro médico, Lourdes ha concedido este lunes unas declaraciones a Europa Press sobre la última hora del estado salud de su hijo: “Me reconoce y habla conmigo”, desliza, haciendo hincapié en que está recibido todos los cuidados médicos necesarios y que está en muy buenas manos.

Camilo Michel Blanes con su madre Lourdes Ornelas por las calles de Torrelodones. FOTO: UAT GTRES

Una madre cuyo único deseo es que su hijo reciba el alta cuanto antes para que descanse y se recupere de las supuestas adicciones que tiene desde hace años. Cabe recordar que la pasada semana Lourdes protagonizó un tenso momento con las cámaras de la prensa cuando le preguntaron por el tema de la herencia de su hijo. Un enfado entendible en medio de uno de los momentos más complicados tanto para ella como para el hijo de Camilo Sesto.