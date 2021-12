Lourdes Ornelas: “No estoy intentando inhabilitar a mi hijo. Solo quiero que salga de la UCI”

Gente

Entrevista

Un sin vivir, una angustia continua, una ruleta de emociones. Estas serán las Navidades mas tristes de Lourdes Ornelas y su hijo, Camilo. De no mejorar la situación, si la evolución de la fuerte neumonía que mantiene al hijo del fallecido Camilo Sesto en la UCI del Hospital Puerta de Hierro madrileño no presenta resultados positivos, las frías estancias del centro sanitario impedirán que estas fiestas sean tan entrañables como antaño.

Lourdes habla en exclusiva para LA RAZÓN y refleja en sus palabras la inquietud y el desasosiego que presiden en estos dramáticos momentos su vida. Pero es una madre coraje que intenta superar a base de fortaleza el calvario de cada día. «Mi hijo sufre subidas y bajadas. Paso de la esperanza al desconsuelo de un día a otro, escuchando tantas tonterías que se dicen sobre mí fuera. Lo único que hago es llegar todos los días al hospital, estoy con María, la novia de Camilo, y nos turnamos para entrar a verle en la UCI. Sale ella y directamente entro yo. No me enfrento a nadie…».

Han llegado a decir que echó a empujones del hospital a una amiga de su hijo.

Le juro por la vida de mi hijo que eso es mentira.

¿Tampoco montó un espectáculo en la UCI porque desapareció un gorro de Camilo?

Lo han desorbitado todo. No hago daño a nadie, entro por Urgencias y voy directamente a la antesala de la UCI. Y me paso las horas esperando a que me dejen ver a mi hijo. No veo a nadie. Estoy pendiente de su evolución, no quiero saber más. Pido un poco de compasión, es lo único que ruego, compasión para una madre que sufre por el estado de salud de su hijo.

Camilo Michel Blanes during burial of Camilo Sesto in Madrid on Monday, 09 September 2019. FOTO: UAT GTRES

¿Qué le dicen los médicos?

No sabemos cuanto tiempo tendrá que permanecer mi hijo aquí. Hay veces que está muy bien, pero al día siguiente decae. Y hoy es un día muy duro porque ha sufrido un retroceso.

¿Qué le ocurrió en realidad?

Que volvía a casa, diluviaba y se cayó de la bici. Estuvo un buen rato inconsciente y pilló una fuerte neumonía.

¿María es su mayor apoyo?

Ella y mi abogada y amiga, Mónica, no tengo a nadie más. Toda mi familia vive en México. Aquí me encuentro muy sola.

Una ex novia de su hijo, Christina Rapado, afirma que si está con su abogada en el hospital es porque intentan inhabilitarle.

Otra mentira. Mónica, además de mi abogada es mi amiga, y me acompaña generosamente en estos duros momentos. No es momento de pensar en inhabilitaciones. Lo estoy pasando muy mal, tengo mucho sufrimiento por dentro, y lo único que deseo es que mi hijo se recupere, nada más. Unos días me siento mejor, y otros peor. Según vea a Camilo.

¿Le extrañó al encontrarse en el hospital a una cuñada de Camilo Sesto a la que no conoce?

Claro. Esa mujer se coló en la UCI diciendo que era la tía de mi hijo, y cuando yo llegué no me dejaron entrar porque se encontraba ella dentro. Esa señora no se hablaba con su cuñado Camilo desde hace más de treinta años, ¿qué pinta aquí ahora? ¿Qué hace en la UCI acariciando a mi hijo, si no sabemos quién es? Es muy fuerte.

Camilín Blanes, en el homenaje que el Ayuntamiento de Alcoy rindió a su padre / Gtres

Se hace el silencio, no se escucha a Lourdes Ornelas al otro lado del teléfono. Un simple sollozo, el dolor de una madre compungida resumido en tan solo un instante. Y prosigue: «Esa mujer tuvo la desfachatez de pedirme que le buscara un hotel, apareció de la nada y nos sorprendió a todos… Yo no tengo la más mínima amistad con ella. Se me presentó y me hablaba como si fuéramos amigas de toda la vida…», solloza.

¿Es cierto que han robado en la casa de Torrelodones y se llevaron objetos personales de Camilo Sesto?

No hubo ningún robo.

Pero estuvo allí modernizando el sistema de seguridad...

Por prevención. Tenga en cuenta que ahora el chalet está vacío, no vive nadie allí hasta que regrese mi hijo. Pero tanto Fidel, el hombre que trabaja con Camilo, y que ya trabajó con su padre, y yo, vamos al chalet a ver cómo está.

Tiene que doler que digan de usted que solamente le interesa quedarse con la herencia que dejó Camilo Sesto.

Mucho, porque es una mentira más, ganas de hacer daño.

A ver si este problema de salud hace recapacitar a su hijo y se aleja de las malas compañías...

Creo que esto le va a hacer tocar fondo y recapacitar.

¿Le está ayudando en este momento refugiarse en sus fuertes creencias religiosas?

Por supuesto, mi fe es mi gran consuelo. Confío mucho en Dios y estoy convencida de que nos va a ayudar a sobrellevar tanta pena. Espero que la próxima vez que hablemos le pueda decir que Camilo ya está fuera de la UCI.