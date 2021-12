La casa de Camilo Sesto se blinda mientras su hijo continúa sedado en la UCI

Gente

Hace apenas unos días, Lourdes Ornelas nos concedía una entrevista exclusiva a LA RAZON, en la que nos hablaba de la evolución de su hijo Camilo que sigue ingresado y sedado en la UCI del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, tras sufrir un accidente en bici e ingresar con una neumonía.

La mexicana, esperanzada, nos contaba que, a pesar de la gravedad, Camilín “comenzaba a responder al tratamiento” y agradecía al personal sanitario los cuidados a su hijo, desmintiendo el altercado en el Hospital donde está ingresado su hijo. Además, nos hablaba del apoyo que había encontrado en estos difíciles momentos en María, la novia de su hija: “Sin la ayuda de María no habría podido. Estamos juntas en las visitas, que son diarias, y ella me acompaña muchísimo el resto del día. Si algún día no puedo estar por cualquier motivo, como ayer, que instalaron un nuevo sistema de seguridad en casa de Camilo, sé que puedo contar con ella.”

Exteriores de la casa del cantante Camilo Sesto en Madrid

Así, de refilón, nos deslizaba la mexicana que había decidido instalar un nuevo sistema de seguridad en la enorme mansión de Camilo Sesto: “He estado cinco horas con los técnicos de la empresa de seguridad y han instalado un sistema más moderno con cámaras y detectores. Tengo miedo de que, aprovechando que mi hijo está ingresado en el hospital, entren en su casa a robar. Todo el mundo sabe por los medios que mi hijo está hospitalizado y dónde vive. Hay unos guardeses que viven en una casa dentro de la finca, pero la propiedad es muy grande y no estaba bien protegida.”

Lourdes teme que se sustraigan más objetos del artista como asegura que ocurrió a su muerte

En el domicilio donde ahora vive el joven sigue habiendo gran cantidad de pertenencias del artista, de indudable valor económico y sentimental. La casa, situada a poco más de 30 kilómetros de la capital, en Torrelodones, es una mansión independiente de 450 metros cuadrados, tres plantas, un amplio jardín y una piscina enorme.

Camilo Sesto, en una imagen en el salón de su casa de Torrelodones. Foto: Gtres Gtres Online

Allí, en el domicilio donde el cantante pasó sus últimos años de vida, se encuentran muchos objetos de valor, como instrumentos musicales, cuadros, joyas y sus discos de platino y oro, aunque otros muchos se donaron para hacer un museo en su localidad natal, Alcoy. Aún así, su único hijo, guardaba en el chalet otros muchos objetos de indudable valor que el genial artista había acumulado a lo largo de su larga trayectoria personal y profesional.

A Lourdes le preocupa qué, además de ladrones profesionales, otras personas puedan acceder a la casa mientras su hijo sigue ingresado. Es consciente de que su hijo se codea con gente de dudosa reputación, debido a sus problemas de adicciones, y que estos “amigos” conocen los puntos más débiles de la obsoleta seguridad que había en la mansión de Torrelodones. Teme que, como ocurrió a la muerte del artista, desaparezcan más recuerdos del artista y, además, las cámaras le permiten controlar si todo está bien en casa de su hijo.