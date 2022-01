La llamada de atención de Rocío Flores a Rocío Carrasco: “Me da pena que ella permita que en ‘Sálvame’ hablen mal de mí”

El año de Rocío Flores ha comenzado bien y tranquilo, al menos así lo ha confesado de cara a la opinión pública. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha contado este lunes que han pasado todos juntos la Nochevieja y el inicio de este incierto 2022, por lo que Antonio David y Olga Moreno demuestran que pese a la situación de su matrimonio mantienen un trato cordial por sus hijos.

Una situación que ha provocado que se haya roto en pleno directo, asegurando que lo que más dolor le produce es algo que tiene que ver con su madre, Rocío Carrasco. “Lo que me da sorprende y me da más pena es que mi madre permita que sus compañeros de ‘Sálvame’ hablen de mí como hablan, que mi propia madre permita eso. Aunque a la gente se le olvide, es mi madre, me ha parido y la quiero porque es mi madre”, ha afirmado provocando un breve silencio en plató. En el vídeo que mostramos a continuación se puede ver su discurso íntegro.

Rocío Flores se marca un nuevo ‘mamá, llámanos’: “me encantaría que mi relación con ella fuera a mejor. Es mi madre, la quiero y me duele. El día que ella quiera aquí estamos.” pic.twitter.com/QDIcStsVNJ — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) January 3, 2022

Sin entrar en detalles de las declaraciones concretas a las que hace referencia, y aunque muchos han pensado que las últimas palabras de Kiko Hernández son claves en su discurso, Rocío Flores no entiende como su propia madre no es capaz de frenar a sus compañeros, a los que llama ‘amigos’, cuando le dedican palabras e insultos fuera de lugar.

Cabe recordar que la pasada semana la colaboradora tendió de nuevo un puente a su progenitora con un llamamiento directo hacia su persona: “A mí mi madre me duele, el día que ella quiera aquí estamos…si quiere, si no quiere mucho no puedo hacer. No me voy a ir nunca, a pesar de que no estoy de acuerdo con muchas cosas que se están permitiendo”, aseguró.

Rocío Flores este lunes en 'El Programa de Ana Rosa' FOTO: Mediaset

A pesar de sus diferencias y de que Flores no entienda muchas de las cosas que ha hecho Rocío Carrasco, ella sigue ahí, esperando a que su madre decida sentarse con ella y hablar las cosas. “La quiero porque es mi madre. No me hace falta que sea Navidad para echarla de menos, no me sorprende y estoy acostumbrada. Estoy triste, pero quiero empezar el año bien. Ha sido el peor año de mi vida, quiero avanzar”, concluye.