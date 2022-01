Las predicciones del 2022: todos pendientes de los amores de la Princesa Leonor

¿Será 2022 el año de la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva?

Jesús Mariñas. Es de desear, pero no parecen decididos. Ojalá nos equivoquemos, porque ese bodón hará época.

Paloma Barrientos. Estoy convencida de que al menos lo anunciarán. Esta pareja ya es totalmente estable y para Tamara una de las cosas más importantes de la vida es tener un hijo y no lo tendría soltera.

Ángela Portero. No creo que éste sea su año, aunque ella está muy ilusionada y le encantaría casarse, pero ni siquiera veo que sea una pareja que tenga continuidad en el futuro.

¿Qué noticia del corazón le gustaría dar?

J. M. El noviazgo de Leonor.

P. B. La vuelta a los escenarios de Ainhoa Arteta. La soprano lo ha pasado muy mal por el Covid y me gustaría dar esa noticia.

Á.P. Que Rocío Carrasco ha vuelto a ver a sus dos hijos, Rocío y David Flores.

¿Volverán Antonio David Flores y Olga Moreno?

J. M. No lo creo, les cuesta soportarse. Son una extraña pareja.

P. B. Nunca han confirmado que se separaran. Mi intuición es que se mantendrán juntos siempre que sea rentable para Antonio David. Olga Moreno es una mujer que siempre se ha encargado de mantener la unidad familiar.

Á.P. Creo que pueden volver. Son un matrimonio desgastado por las crisis o por las presuntas infidelidades de él, pero también una pareja que da mucha importancia a la estabilidad familiar que necesitan sus hijos.

¿Firmarán la paz los miembros del clan Pantoja?

J. M. Lo veo difícil porque cada vez están más enfrentados.

P. B. Seguirán con sus líos. Isabel está ya en otro momento tras la muerte de su madre y centrada en su carrera musical con conciertos firmados en Latinoamerica. La guerra de Cantora solo se produce cuando Kiko necesita dinero y entonces tiene que atacar a alguien. Él nunca tiene la culpa.

Á.P. No lo veo claro. Por un lado creo que Kiko es capaz de cualquier cosa por poder hacer un programa de televisión o dar una exclusiva; pero la situación entre madre e hijo está demasiado enquistada como para que veamos una reunión familiar como las de antes.

Una imagen de la finca Cantora

¿Se producirá el reencuentro de Rociíto con sus hijos?

J. M. Es lo deseable, ya les toca entonar el «mea culpa».

P. B. No es factible ni en 2022, ni en 2023. Hay mucho dolor y poca gente alrededor que haga que ese encuentro sea posible.

Á.P. No, por lo que ella misma ha dicho en su docuserie. Ella dijo que no estaba preparada, yo no entiendo que no lo esté doce años después de lo ocurrido.

¿Conocerá Alba Carrillo al hombre de su vida?

J. M. Se lo deseamos, no está para perder el tiempo.

P. B. Lo que conocerá será al hombre del momento. Alba es una mujer que, ella misma lo ha declarado, no ha tenido suerte en el amor. Tendrá un amor estacional que tampoco está mal.

Á.P. Ojalá, pero creo que por el carácter que tiene le resulta muy difícil encontrar la estabilidad emocional en un hombre.

¿Tiene futuro la pareja formada por Bárbara Rey y Arrocet?

J. M. Solo a nivel amistoso, están pasaditos para enamorarse.

P. B. Creo que tiene presente. Son amigos desde hace tiempo, porque Bigote trabajó en el circo con Bárbara Rey. Han seguido teniendo relación y ella le ha defendido siempre, sobre todo cuando rompió con María Teresa Campos. Y como ella me dijo a mí, Dios dirá.

Á.P. Pues podría tenerlo. Los dos se podrían dar algo que les viene bien: estar de actualidad. Los dos están solos y les vendría bien esa compañía y, además, Sofía Cristo adora a Bigote y por el tipo de carácter de los dos, sí podría ser una pareja bonita y que además les reportaría importantes ingresos.

¿Hará las paces Carmen Borrego con Terelu Campos y su hija, Alejandra Rubio?

J. M. Lo veo difícil, y si lo hacen será temporalmente.

P. B. Son paces estacionales. La que pone paz y es más equilibrada es Terelu. Carmen tiene de malo que contesta las impertinencias de su sobrina. Otra cosa es que interese mediáticamente.

Á.P. Estoy convencida de que sí.

Carmen Borrego y Terelu Campos FOTO: GAT GTRES

¿Serán padres Kiko Matamoros y Marta López del Álamo?

J. M. Me cuesta creerlo.

P. B. No me extrañaría teniendo en cuenta que Marta es una mujer muy joven a la que le gustaría ser madre.

Á.P. Creo que no lo serán.

¿Conoceremos a la novia de Iker Casillas y seguirá Sara Carbonero con Kiki Morente?

J. M. Todo es posible.

P.B. No creo que Sara y Kiki continúen. Se quieren, se apoyan el uno en el otro, pero nada más . Lo que sí me gustaría es que Iker volviera con Sara.

Á.P. Creo que por el momento no. Y la de Sara y Kiki no será una relación que se afiance.

¿Cumplirá Carmen Tello su sueño de casarse con Curro Romero?

J. M. Es lo que más me gustaría del mundo. Están hechos el uno para el otro.

P. B. Confirmado por ella misma. Nunca se pudo casar por la iglesia porque Concha Márquez Piquer no quería anular su matrimonio con Curro, pero ahora que ha muerto se casarán. Sera una ceremonia íntima y privada.

Á.P. Yo creo que sí, que si el Covid no lo impide podrían celebrar una boda religiosa. Ella lo está deseando y puede ser un capricho que se den cuando pase la pandemia.

¿Mejorará la relación de Cayetano Martínez de Irujo con su hermano, el duque de Alba?

J. M. Solo a nivel social. No pueden verse ni aguantarse.

P. B. Cayetano me contaba que sí tienen relación. Hay intereses económicos de por medio y tanto uno como el otro se ven porque forman parte de empresas comunes.

Á.P. Volverán a tener buena relación porque en estas familias no interesa llevarse mal.

¿Abandonará Miguel Bosé su actitud negacionista?

J. M. Lo dudo. Está muy seguro de su criticada actitud.

P. B. No creo y cada vez será más radical. Me parece injusta su manera de pensar porque influye en mucha gente. Debería pensar en las tragedias vividas por tantas familias. En cualquier caso, cuando regresó a México tuvo que hacerse una PCR para viajar. Entiendo que si se es negacionista tampoco debería viajar por las obligaciones que eso conlleva.

Á.P. No, a no ser que se contagiara de Covid y lo pasara realmente mal. Pero no lo creo, tras la muerte de su madre por el virus.

¿Se casarán este año Enrique Ponce y Ana Soria?

J. M. Nada me gustaría más.

P. B. Se casarán en el caso de que ella se quede embarazada, no creo que por el momento él tenga ganas de repetir matrimonio. Pero hay presión externa por parte de la familia y el entorno de Ana Soria.

Á.P. No lo descartaría.

¿Se separarán Kiko Rivera e Irene Rosales ?

J. M. Todo es posible. Esperemos que superen lo más difícil que es aguantarse.

P. B. Depende exclusivamente de un tema económico. Irene Rosales ya está metida en el mundo televisivo y sabe las tácticas para mantenerse de actualidad. Y Kiko hoy monta un cirio y mañana otro, dependerá de la paciencia de ella.

Á.P. No lo veo para 2022, pero tampoco soy Rappel. Han tenido crisis importantes mayores que la actual y han continuado unidos a no ser que hubiera una tercera persona.

Francisco Rivera Pantoja e Irene Rosales FOTO: Juan Jose Ubeda GTRES

¿Cuál ha sido el personaje del corazón de 2021?

J. M. Paloma Cuevas, nos ha enseñado a perdonar las equivocaciones.

P. B. La Princesa Leonor, desde que abandonara el nido familiar y se marchara a vivir a Gales.

Á.P. Desde que alcanzara la mayoría de edad, Juls Janeiro.

¿Conoceremos al novio de la princesa Leonor?

J. M. ¡Ojalá, ya le toca darnos esa alegría!.

P. B. Puede ser. Me encantaría dar una entrevista con la Princesa. Una niña que hasta ahora ha demostrado mucha educación en los actos públicos en los que hemos coincidido.

Á.P. De momento, no. Si hubiera conocido a alguien en Gales, al ser menor de edad no saldría a la luz.

¿Rehará su vida Paloma Cuevas?

J. M. Sin duda. Merece enamorarse.

P. B. Creo que sí, es una mujer estupenda que ha empezado su camino empresarial con Rosa Clará, que cerró el capítulo de su vida con Enrique Ponce y tiene unas hijas monísimas. Se merece ser feliz después de su traumática separación.

Á.P. Estoy convencida. No sé si en 2022, pero será un personaje que veremos en pareja pronto.

¿Concederá Alba Santana su primera entrevista?

J. M. Es muy lista. Yo le recomiendo que mantenga el perfil bajo.

P. B. No lo creo, salvo que fuera para hablar de su madre.

Á.P. No, se mantendrá en un discreto segundo plano.

¿Presentarán a bombo y platillo María José Campanario y Jesulín de Ubrique a su bebé?

J. M. Lo anunciarán a bombo y platillo. es lo que procede..

P. B. Habrá exclusiva seguro. Y Juls es joven, lo que no tendría sentido es que tuviera pareja estable con 18 años, que se divierta y disfrute.

Á.P. Anunciarán el nacimiento en una exclusiva y Juls seguirá teniendo muchos novios. Es un personaje que promete.