DIRECTO: el radical cambio de ‘look’ de Rocío Carrasco tras un tiempo alejada de la televisión

23:01

Jorge Javier anuncia que el próximo viernes por la noche se abrirán más estancias de la casa. Con esta información se pone fin a un especial de tan solo 50 minutos de duración.

22:59

Por el momento, prácticamente ninguno de los colaboradores ha preguntado nada. De hecho, el propio Jorge Javier ha mostrado su lado más sarcástico y ha querido felicitarles por su trabajo

22:56

El programa sorprende a Rocío Carrasco con la presencia de Regli, la que fuese su niñera durante siete años. A través de una vídeollamada, la niñera se ha deshecho en elogios hacia la mujer de Fidel Albiac, y ambas han recordado diferentes anécdotas del pasado: “Era una niña muy cariñosa”.

22:53

Sin parar de llorar, la heredera universal de ‘la más grande’ confiesa que nunca había vuelto a ver a sus padres juntos en imágenes, algo que le ha descolocado por completo y que le ha llevado a tener una gran dificultad para articular palabra.

22:51

Rocío le da al ‘play’, expectante ante el contenido de esta cinta. Sorprendida y emocionada a partes iguales, es testigo en directo y delante de toda España, de un vídeo en el que su madre le canta una emotiva canción a su padre, Pedro Carrasco. Una imágenes que pertenecen al archivo familiar y que este martes ven por primera vez la luz pública.

22:41

El presentador catalán muestra una cinta de VHS que contiene imágenes inéditas. De repente, una televisión de las antiguas, de las de antes, aparece en escena.

22:39

“Mi madre ahora no me hubiese reconocido, por mi cobardía en algunos momentos y el hacerme pequeña. Ahora estoy en el camino de volver a ser la que era, ahí estoy”, confiesa Rocío Carrasco.

22:38

Rociito se emociona al escuchar a su madre hablar de ella y sobre el parecido que existe entre la forma de ser de ambas: “Es muy abierta y extrovertida”, contaba la artista en una entrevista.

22:35

Jorge Javier enseña las notas de Rocío Carrasco en el colegio. En sexto de primaria, suspendió gimnasia, y el resto de notas aprobados, pero en ningún momento sobresalientes. Ella misma ya ha reconocido en varias ocasiones que nunca fue buena estudiante.

22:31

Rocío y Jorge Javier entran en la habitación en la que durmió la madre de Rocío Flores hasta los dieciocho años. Este espacio, ubicado en el mismo plató en el que se está emitiendo el programa en directo, cuenta con todos los detalles. Desde decenas de fotografías de sus momentos más especiales, a libros o decorados casi idénticos a los que tenía la casa original hace casi treinta años.

22:29

Jorge Javier le entrega las llaves de la réplica de ‘Montealto’ a Carrasco para que, cuando esta lo desee, pueda entrar en la réplica construida por un equipo de arquitectos de la casa en la que vivió los mejores años de su vida.

22:27

La protagonista cuenta la sorpresa que se llevó cuando recientemente ha abierto las cajas y ha visto cosas tanto de Gloria Camila como de José Fernando. Es por eso que ha decidido devolvérselas a sus dueños. Este gesto ha provocado la emoción de Gloria Camila.

22:23

“De momento todos los objetos los voy a custodiar. Quiero hacer que la gente que la quería y que la admiraba disfrute de ellos”, cuenta Rocío Carrasco haciendo alusión a que tanto Rosa Benito como Amador Mohedano tendrían intenciones de recuperar algunos recuerdos de ‘la más grande’.

22:21

Rocío Carrasco reacciona a las palabras de una emocionada Gloria Camila: “A mí también me hubiese gustado que todo hubiera sido de otra manera, pero ha sido como ha sido y no queda otra”. Por lo que ha dado a entender, la mujer de Fidel Albiac no tiene intenciones de acercarse a sus hermanos, y culpa, de forma indirecta, a la misma persona.

22:20

La protagonista cuenta lo que ha significado para ella aquella casa en la que vivió los momentos más felices junto a su madre.

22:17

Rocío Carrasco: “De todos los objetos que hay, yo he cedido muchísimos objetos para que se pudiera hacer. Hay otros que se quedan para mí. Cuando me propusieron esto me encantó, porque el poder volver a revivir todo aquello... Yo dejé de vivir ahí cuando cumplí los dieciocho, y yo cuando dejé aquel dormitorio, lo dejé de una forma que voy a volver a revivirlo hoy”.

22:14

Carlota Corredera, Belén Esteban, Valeria Vegas y Nacho Gay, director de ‘Vanitatis’, son los colaboradores presentes este martes en plató. Todos observan atónitos el cambio de look de la hija de Rocío Jurado.

22:13

Rocío Carrasco entra en plató con un cambio de look. Con el pelo corto y con una imagen totalmente renovada, ha dejado en shock a los presentes en plató.

22:11

Suena ‘Ay Mamá', la canción feminista de Rigoberta Bandini que finalmente no ha conseguido representar a España en Eurovisión. Mientras tanto, se proyectan imágenes de Rocío Carrasco con sus padres, Rocío Jurado y Pedro Carrasco.

22:09

Jorge Javier Vázquez avanza que durante la noche de hoy se destapará la réplica exacta de ‘Montealto’, la casa que adquirió Rocío Jurado a finales de los años 70.

A las 22 horas de este martes 1 de febrero dará comienzo la segunda parte del documental protagonizado por Rocío Carrasco, ‘Montealto, regreso a la casa’. Un especial en el que se adentrará en una casa cuyas características son muy similares a la mansión familiar en la que vivió hasta que convertirse en adulta junto a sus padres y hermanos.

‘La Razón’ retransmitirá el minuto a minuto de este especial de 45 minutos de duración presentado por Jorge Javier Vázquez y que contará con la presencia de la mujer de Fidel Albiac en los estudios de Mediaset. Un programa que no dejará indiferente a nadie, ya que, para sorpresa de algunos, el nombre de Antonio David Flores también estará presente en esta entrega emitida en Telecinco.