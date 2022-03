Sara Carbonero, una «tipa» mala

Parece que la vuelta al ruedo periodístico, poniéndose incluso al frente de su propio programa de entrevistas en radio, no ha saciado del todo el apetito laboral de la periodista que Sara Carbonero lleva dentro. Así al menos lo demuestra su participación en «Los tipos malos», la nueva película de animación de DreamWorks y Universal, que se estrena este viernes y en la que la presentadora pone voz a Tiffany Peluchi, una reportera de pura calle que, por supuesto, le ha hecho revivir esa parte de su vida: «Me recordó a una época maravillosa, la de cubrir el Mundial, la Euro y muchas guardias en la ciudad deportiva. Fue muy guay recordar esa parte de mi experiencia profesional», explica Carbonero, que en la película es en realidad el motor noticioso para seguir la trama de unos villanos de buen corazón: «Me enamoré de mi personaje desde un principio, cuando la vi micrófono en mano y con esa actitud tan potente. Ahora que estoy en la radio, ciertamente fue como rejuvenecer. Mi personaje es una adolescente, casi una niña, lo que me llevaba a cambiar mucho el registro de la voz y agudizarlo», añade sobre un trabajo no exento de polémica en redes, donde fue duramente criticada cuando se anunció su elección, al tratarse de una neófita en el doblaje. No así, al menos técnicamente, en el cine, donde ya hizo un cameo también periodístico en «Amigos», de 2011 y junto a Ernesto Alterio.

«Me he divertido mucho y, sobre todo, he aprendido muchísimo del oficio en el estudio. Introduciéndome en el doblaje y conociendo a mi personaje, de la mano del director. Y es que encima la propia película es muy divertida. ¿Del 0 al 10? Un 10. Si me llaman, repetiría», responde Carbonero a LA RAZÓN sentada junto a Santi Millán, que da vida al Señor Tiburón en la película: «Yo me pondría solo un cinco, pero no porque me lo haya pasado mal, sino porque es a lo máximo que aspiraba en el cole», bromeó el también presentador.

En la cuadrilla de «Los tipos malos», la del lobo feroz, la serpiente, la tarántula y la piraña, por donde también se pasan las voces de Joaquín Reyes o Pedro Alonso, hay hueco para una interesante reflexión sobre los grises, más allá de lo que signifique ser bueno o ser malo: «Me considero parte de ese gris. Y quiero pensar que, aún así, soy buena también. No creo en los buenos siempre buenos ni en los malos siempre malos. Se demuestra en la película, porque tengamos o no buen fondo siempre entran en juego nuestras circunstancias a la hora de actuar. Y a partir de ahí vamos evolucionando en la vida. Creo que soy buena persona. O es lo que me gusta pensar. La gente mala, la gente con odio, no me gusta. Eso siempre fuera», confiesa una Carbonero que, desde su faceta de madre, apela a las familias a volver a llenar las salas, con una película en la que también se pueden hallar los aficionados a las películas clásicas de atracos. Antes de despedirse, mencionando a la Maléfica de Angelina Jolie como su villana favorita, la periodista recuerda el papel más mítico de Rebecca De Mornay: «En un plano más dramático, me fascina la niñera de ‘’La mano que mece la cuna’', por lo retorcida que puede llegar a ser».