El drama de Laura Ponte tras perder la visión total de uno de sus ojos

No corren buenos tiempos para Laura Ponte. La conocida diseñadora se enfrenta a su verano más amargo después de que el pasado mes de junio sufriese una perforación en la córnea de uno de sus ojos, motivo que le llevó a ser intervenida para intentar que el ojo afectado no sufriera consecuencias.

Laura Ponte. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Finalmente y para tristeza de la protagonista, el problema ocasionado en la córnea ha derivado en la pérdida total de la visión de ese ojo, tal y como publica ‘El Español’. Un varapalo total para Ponte, quien, pese a esta situación, no ha dudado en sacar su faceta más positiva y esperanzadora: “Me han operado ya. Se me perforó la córnea y estoy esperando a que se me haga un trasplante. Estoy fenomenal”, ha deslizado para el citado medio.

“No es ninguna broma no ver de un ojo, pero bueno, dentro de lo que cabe hay cosas mucho peores, la verdad”, asegura la protagonista intentando quitarle hierro al asunto. En estos meses que tiene por delante, Laura Ponte tendrá que estar en reposo absoluto y con una rutina de lo más tranquila hasta que tenga lugar el esperado trasplante, y si este sale bien, podría recuperar la visión del ojo afectado por la perforación de la córnea.

A pesar de no ser precisamente activa en sus redes sociales, la exmodelo no cesa en su intento de sacar a relucir su faceta mas solidaria. A sus 48 años, siempre muestra su lado más humano y cercano con todas las enfermedades y patologías que necesitan la ayuda de todos para evolucionar en sus tratamientos: “Solán de Cabras, con su movimiento Gotas de Solidaridad, mantiene un año más su compromiso junto a la AECC, por el bienestar emocional de las personas afectadas por esta enfermedad y sus familiares.Y quería dar las gracias a @solandecabras y la Asociación Española @contraelcancer.es por incluirme en este proyecto tan generoso y tan necesario”.