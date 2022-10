Así ha sido la emotiva vuelta a la televisión de una empoderada Ana Rosa Quintana: “Es un milagro que esté aquí”

“Todo este tiempo se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí. Buenos días. Tengo una deuda eterna por ese inmenso cariño que me ha llegado por parte de todos... Desde personas que no conozco hasta el Papa, que me ha hecho llegar un rosario. Tengo un altar en casa de estampitas. Gracias a mi familia y a mis amigas. Estoy muy emocionada, es muy impresionante volver. Es un milagro que esté aquí y esta fecha no se me va a olvidar”.

“En estos momento hay miles de personas pasando por lo mismo, miles de mujeres que lo están viviendo o que lo van a vivir, no pienso guardarme nada, así que a lo largo de la mañana os contaré todo lo que ustedes quieran saber sobre este año”.

Estas han sido las primeras palabras de una nerviosa pero empoderada Ana Rosa Quintana durante la mañana de este lunes en su regreso a su programa, a Telecinco, a la televisión. Un breve discurso de menos de cinco minutos que supone la vuelta de uno de los rostros más queridos de la cadena.

La presentadora, vestida con una sencilla camisa blanca y respaldada en todo momento por su compañero y amigo, Joaquín Prat, ha bromeado diciendo lo siguiente: “Yo no sé ni para qué vengo, porque habéis estado magistrales”.

Su vuelta a la vida pública supone una lección valentía, de lucha y de superación. También de esperanza para todas aquellas mujeres que padecen y han padecido esta enfermedad y que pueden ver en Ana Rosa Quintana el vivo reflejo de lo que ellas mismas están pasando.

Cabe recordar que la periodista se vio obligada a retirarse de la pequeña pantalla hace casi un año a raíz de que le diagnosticaran un nuevo cáncer de mama, algo que comunicó ella misma mirando a cámara en la que sería su última intervención televisiva: “Me han encontrado un carcinoma en una mama, y aunque está localizado y sin metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a tener alejada de este plató. Necesito dedicarme a mí, pero sé que voy a curarme”, confesó entonces la protagonista emocionada. Un cáncer del que ya ha sido tratada con durante todos estos meses en los que se ha mantenido alejada de la televisión.