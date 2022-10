Esto es todo lo que supone el regreso de Ana Rosa Quintana a la televisión tras su lucha contra el cáncer

Es, sin duda, una de las noticias de la jornada. Después de rumores y especulaciones, por fin se conoce la fecha de regreso de Ana Rosa Quintana a la pequeña pantalla. El próximo lunes día 10 de octubre ha sido el elegido por la presentadora para ponerse de nuevo al frente del programa que lleva su nombre, ‘El programa de Ana Rosa’.

Un programa del que tuvo que apartarse hace casi un año a raíz de que le diagnosticaran un nuevo cáncer de mama, algo que comunicó ella misma mirando a cámara en la que sería su última intervención televisiva: “Hoy voy a hablar de mí. Normalmente no he faltado a mi cita con vosotros, ni siquiera en la pandemia, pero estoy tan agradecida a todos los que me habéis traído aquí durante estos diecisiete años que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada que espero no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama, y aunque está localizado y sin metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a tener alejada de este plató. Necesito dedicarme a mí, pero sé que voy a curarme”, confesó entonces la protagonista emocionada.

Ana Rosa Quintana en una imagen de archivo FOTO: ANGEL TROTTER GTRES

Un cáncer del que ya ha sido tratada con éxito durante todos estos meses en los que se ha mantenido alejada de la televisión. Ahora, a punto de ‘volver al cole’, Ana Rosa reconoce que se siente “como una novata en su primer día de trabajo” y que está “deseando reencontrarse con sus compañeros, con los espectadores y con la bendita rutina”. Además, ha confesado lo siguiente: “Tengo ganas, ilusión y la necesidad de contar cada mañana el momento, también complicado, que nos ha tocado vivir”.

Su vuelta a la televisión y a la vida pública supone una lección valentía, de lucha y de superación. También de esperanza para todas aquellas mujeres que padecen y han padecido esta enfermedad y que pueden ver en Ana Rosa Quintana el vivo reflejo de lo que ellas están pasando.