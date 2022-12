El lamento de Fayna tras la polémica entrevista de su ex fugado, Carlos Navarro: “¿Dónde está la policía?

La pasada semana la actualidad sorprendía con la noticia de que Carlos Navarro, conocido como “El Yoyas” no se presentó a su cita en los juzgados para entrar a prisión. Una cita que estaba prevista para el 14 de noviembre y a la que el catalán hizo caso omiso. Es por este motivo por el que desde entonces se encuentra en busca y captura de la policía.

Carlos Navarro, "El Yoyas", exconcursante de 'Gran Hermano' Mediaset

Las Fuerzas de Seguridad del Estado decían encontrarse inmersos en la búsqueda del que fuese concursante de ‘Gran Hermano para que cumpla con su condena por varios delitos de “maltrato continuado” contra su ex mujer y madre de sus hijos, la también ex gran hermana Fayna Bethencourt.

Este lunes, el periódico ‘EL MUNDO’ ha publicado una entrevista, realizada en un bosque misterioso, con el condenado por maltrato, cuyo fin del protagonista no ha sido otro que limpiar su imagen, o intentarlo: “Me han privado de darles y de recibir ese amor de mis hijos”. Unas palabras totalmente contrarias a la condena que le impuso el juez, alegando que este se dirigía a su hija de una forma “violenta cada vez que le llevaba la contraria”. Además, ‘El Yoyas’ asegura, entre otras muchas cosas, que la pena que se le ha impuesto es injusta ya que se le ha condenado “sin una sola prueba”.

Carlos "El Yoyas" y Fayna Bethencourt en una imagen de archivo FOTO: Instagram

Por su parte, Fayna, afectada por esta nueva realidad, ha hablado con ‘LA RAZÓN’ y se lamenta preguntándose “dónde está la policía”, algo que ni ella ni nadie logra comprender.

“Confío en la ley y siempre lo he hecho. Confío en que actúen y cojan a esta persona... Yo en el fondo soy una privilegiada y no quiero pensar que otras personas están en la situación de vivir cerca de su maltratador... A nosotros, por suerte, nos separa un aeropuerto. No es una situación agradable y me crea intranquilidad, no te voy a mentir”, declaraba hace unas semanas a este medio.