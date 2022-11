Hablamos con Fayna Bethencourt tras la fuga de Carlos ‘El Yoyas’: “No es agradable y me crea intranquilidad”

Han pasado dos años desde que Carlos Navarro, más conocido como “El Yoyas”, fue condenado por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria a casi seis años de prisión por cometer siete delitos, seis de ellos contra la que fuese su mujer, Fayna Bethencourt, y sus dos hijos (ambos menores de edad), a la que “maltrató de forma continuada”.

Fayna Bethencourt y Carlos Navarro, en una imagen de archivo/Foto: Gtres

Si todo hubiese seguido su curso habitual, el catalán debió haber ingresado en prisión el pasado día 14 de noviembre, pero finalmente decidió hacer caso omiso a este requerimiento y actualmente se encuentra en busca y captura de la policía. Las Fuerzas de Seguridad del Estado ya están al tanto de este suceso y se encuentran inmersos en la búsqueda del que fuese concursante de ‘Gran Hermano para que cumpla con su condena. Así lo ha anunciado en exclusiva el portal ‘Outdoor’ de Telecinco.

‘LA RAZÓN’ se ha puesto en contacto con Fayna, la principal afectada por todo esto, para conocer de primera mano cómo ha reaccionado ante esta realidad: “Me enteré hace unos días. Estoy esperando a que lo cojan… Confío en la ley y siempre lo he hecho. Confío en que actúen y cojan a esta persona”, ha comenzado diciendo.

La ex gran hermana asegura que “ya no siente miedo de él desde hace muchos años”, aunque sí confiesa lo siguiente: “Yo en el fondo soy una privilegiada y no quiero pensar que otras personas están en la situación de vivir cerca de su maltratador... A nosotros, por suerte, nos separa un aeropuerto. No es una situación agradable y me crea intranquilidad, no te voy a mentir”.

Además, Bethencourt confiesa que no le ha pillado de sorpresa este último movimiento por parte del padre de sus hijos: “Cuando me lo dijeron no me sorprendió porque de esta persona me espero de todo. Va en consonancia con quien es, porque una persona no puede cambiar cuando considera que no ha hecho nada malo. Él está convencido de que lo ha hecho todo bien”, sentencia.