Carlos “El Yoyas” de “Gran Hermano”, en busca y captura por la policía

En diciembre de 2020 se dio a conocer que Carlos Navarro, un exconcursante de “Gran Hermano” conocido como “El Yoyas”, había sido condenado por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria a casi seis años de prisión por la friolera de siete delitos, seis perpetrados contra su exmujer, Fayna Bethencourt, y sus dos hijos (ambos menores de edad), y el último contra la nueva pareja de esta.

El condenado tendría que haber ingresado en prisión el pasado 14 de noviembre, pero desatendió este requerimiento y, desde entonces, se encuentra en busca y captura, una condición que pesará sobre él hasta el 2 de febrero de 2027. La Justicia ya ha puesto en aviso a las Fuerzas de Seguridad del Estado, que se encuentran trabajando en localizar a Carlos “El Yoyas” para que cumpla con su pena, tras ser declarado culpable de haber maltratado de forma continuada a su exmujer.

El portal “Outdoor” se ha puesto en contacto con Fayna Bethencourt para conocer su reacción ante esta desagradable situación, y la mujer asegura que no tiene miedo, en parte, porque la separan de su agresor cientos de kilómetros de distancia: “Me considero afortunada de vivir tan lejos, sinceramente. Que haya que coger un avión y que haya aeropuertos de por medio da tranquilidad, pero no puedo dejar de pensar en las mujeres que, por desgracia, tienen a esa persona al lado”.

Fayna Bethencourt ya compartió su desgarrador testimonio en “Sálvame”, donde relató algunas de las agresiones que sufrió de parte de Carlos Navarro. “Ese día fue particularmente brutal en gestos, palabras y golpes. Ese día me doy cuenta de que quiero a un espejismo. Mis hijos lo presencian. La reacción de esta persona cuando me ve hecha un trapo es: ‘Perdona, esto lo has provocado tú’. Estas personas suelen decirte: si tú no haces o dices esto, yo no me enfado. Ahí se acabó el espejismo que yo creía que era amor”, recordó emocionada.