R’Bonney Gabriel, la nueva Miss Universo, perseguida por la polémica

A sus 28 años, R’Bonney Gabriel, diseñadora de moda sostenible se ha coronado como ganadora del concurso de Miss Universo. Gabriel quedó entre las tres primeras clasificadas junto con las representantes de Venezuela y República Dominicana, en una gala llena de glamour que se celebró en Nueva Orleans.

La ganadora del concurso sucede a la india Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2021, y tendrá la misión de ser la cara de una nueva etapa de la organización del concurso enfocada en defender la equidad de género y los derechos de las mujeres.

Pero la elección no ha dejado buenas sensaciones entre los seguidores del concurso de belleza. Las acusaciones de tongo, favoritismo e incluso una suerte de imperialismo estadounidense en este concurso no se han hecho esperar. Hay que tener en cuenta que Miss Estados Unidos no partía como favorita para alzarse con el premio, un aspecto que ha sorprendido a más de uno tras conocer el veredicto final.

La situación no viene de ahora. Y es que desde el inicio del certamen las dudas no han parado de cesar. Durante su elección como la representante de USA se la relacionó con un importante patrocinador del concurso con un vídeo de ella en un spa de lujo del que es dueño el responsable de dicha empresa.

Además, Heather Lee O’Keefe, Miss Montana, acusó a Gabriel, por entonces Miss Texas, de tener ya pactada su elección como Miss Universo por este motivo y aunque se llevó por delante a la presidenta de su comité, a ella no le arrebataron la banda que la confirmaba como la más guapa de Estados Unidos.

Las redes sociales, sobre todo desde Latinoamérica, han mostrado su descontento después de la elección de Miss Universo. Desde Venezuela se han sumado a la polémica personalidades como Pastor Maldonado, expiloto de Fórmula 1 y uno de los deportistas del país más exitosos de los últimos tiempos. Como él, decenas de famosos del país de diversos ámbitos.

Aunque la polémica sigue estando presente, el resto de participantes no han querido pronunciarse al respecto.