La llamada de socorro de Dani Alves a su mujer desde prisión: “No me dejes solo ahora”

Después de que ‘El programa de Ana Rosa’ desvelase en exclusiva que Joana Sanz había pedido el divorcio a Dani Alves tras los últimos acontecimientos, este jueves, el citado programa ha vuelto a la carga con una nueva bomba informativa que no ha dejado indiferente a nadie.

Dani Alves y su mujer FOTO: Instagram Instagram

Leticia Requejo, periodista y reportera del citado programa, ha desvelado que el futbolista, tras enterarse de que su mujer había tomado la decisión de divorciarse, la llamó por teléfono desde prisión. Una conversación que duró pocos minutos, y en la que el futbolista, le habría confesado que “no quiere perderla” y que está enamorado de ella: “Es una llamada de ‘por favor no me dejes en este momento solo” desliza.

La reacción de Joana no habría sido otra que decirle que, en estos momentos, solo “está pendiente de su presente inmediato” y que “quiere tener una conversación para que le de las explicaciones necesarias”. Un encuentro que, por lo que parece, no se va a producir en prisión sino más adelante, cuando el brasileño salga de la cárcel (si es que obtiene la libertad provisional hasta que se celebre el juicio).

Con esto hay que dejar claro que la modelo no ha dado un paso atrás, puesto que según la periodista, sigue firme en su decisión de divorciarse. Sin embargo, Joana no va a pronunciarse para confirmar o desmentir la noticia porque sus abogados le han recomendado que se mantenga en silencio, ya que sus declaraciones no le favorecen ni a ella ni a su todavía marido.