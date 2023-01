Dani Alves, una vida y fortuna marcadas por las mujeres

«He construido mi carrera a base de mucho respeto, de no invadir el espacio de los demás en ninguna de las áreas de su existencia y mucho menos el espacio de una mujer sin que ella lo permita. ¿Estaba en el lugar? Sí, estaba (…) pero siempre manteniendo la distancia y el respeto con las personas», insistía Dani Alves, en declaraciones al espacio de la televisión brasileña, Domingo Espactacular. No pensó lo mismo Anna Marín, la juez instructora del juzgado número 15 de Barcelona, que decretó el ingreso en prisión preventiva y sin fianza del futbolista, acusado de agredir sexualmente a una joven de 23 años en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona, la noche del 30 de diciembre. La jueza aceptó la petición de la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la denunciante, y envió a prisión al deportista tras incurrir en evidentes contradicciones en su declaración. Alves ingresó en la cárcel de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). Los Mossos d’Esquadra le habían detenido horas antes en un punto pactado de Barcelona, donde el jugador se entregó.

Falta de transparencia

«Nos encontramos impotentes ante esta situación. Creo que la abogada no lo está haciendo bien», aseguraba su hermano Ney desde Brasil en declaraciones al programa «Fiesta», en referencia a Miraida Puente Wislon, la letrada experta en extranjería que asistió al jugador en los primeros días. El deseo de la familia, muy preocupada por la situación de Alves, era encomendar su defensa al jurista Cristóbal Martell, prestigioso abogado penalista, que se ha incorporado al equipo letrado junto a Miraida Puente, que se mantiene por expreso deseo del futbolista.

Dani Alves sale detenido de la comisaria de Les Corts de Barcelona FOTO: DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

En ese cambio de defensa letrada tiene mucho que ver la ex mujer y representante del jugador, Dinorah Santana Da Silva, que criticaba estos días a la abogada de su ex por su falta de transparencia y la nula información ofrecida a su entorno. «La abogada dice que no puede contar nada. Me dijo que está trabajando en el caso. Y que necesita trabajar para ayudarlo a él», apuntaba. Con Alves en prisión, es Dinorah la encargada de gestionar todo lo que tiene que ver con los asuntos personales y la fortuna del futbolista. Santana fue mujer de Alves durante 10 años, y a su lado tuvo dos hijos, Daniel y Victoria. Junto a ella, que ejercía de manager, el jugador levantó una fortuna millonaria que se inició con su llegada a España en 2003 fichado por el Sevilla FC. Para entonces el lateral había sido Campeón del Mundial sub-20, donde fue reconocido como el mejor lateral derecho del torneo. Santana y Alves formaban un tándem de éxito dentro y fuera de los terrenos de juego. Una unión que tuvo su colofón en 2008, cuando aterrizó en el FC Barcelona, el club pagó 20 millones de euros por su fichaje. Durante los ocho años que vistió de azulgrana el jugador se embolsó más de 200 millones de euros, sumando bonus y primas por la consecución de títulos.

Alves y su ex mujer gestionaban sus negocios a través de dos empresas Davic Ventures SL y Cedro Esport SL. Davic Ventures fue constituida en 2008 y figura sin actividad desde enero de 2020, fecha en que está apercibida de un posible cierre de la hoja registral. Alves era también socio en la empresa junto a Joao Paulo de Alcantara Godinho, un chef brasileño de éxito junto al que invirtió en dos locales de restauración en Barcelona, Fogo y Alquimia Fogo. A ellos se unió su mujer Dinorah, que permaneció de socia junto a Joao tras abandonar Alves la sociedad, en 2015. Pese a la buena acogida del restaurante en un primer momento, la sociedad cerró 2016 con unas pérdidas de casi 325.000 euros. Los activos de 670.000 euros y las ventas del último ejercicio contable de 136.000 euros no fueron suficientes para que el negocio remontara.

Joana Sanz, la mujer de Dani Alves, ha publicado un vídeo sin nombrarle FOTO: La Razón (Custom Credit)

Cedro Esport es la herramienta utilizada por el futbolista y su ex, como manager, para gestionar su carrera como futbolista. Registrada con el objeto social de «otras actividades deportivas», Alves y su ex son socios al 50% de la empresa, aún hoy activa. En marzo de 2022, la pareja invirtió sus roles; Dinorah pasó a ser apoderada, quedando Alves como administrador único. Según el balance de 2021, cerró el ejercicio con un beneficio de 187.000 euros, tras declarar ventas por valor de 370.000 euros. La sociedad arrastra pérdidas de ejercicios anteriores que en 2020 alcanzaron los 930.000 euros y que la sociedad redujo hasta los 587.000 euros en el último balance.