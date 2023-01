La mujer de Dani Alves le pide el divorcio tras ser acusado de agresión sexual

La detención de Dani Alves tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca sigue dando mucho que hablar. Hasta ahora, su esposa Joana Sanz se ha mostrado a su lado públicamente y ha defendido su inocencia, pero parece que ha cambiado de postura en los últimos días... Recientemente se hacía público que había eliminado de su cuenta de Instagram todas las fotografías en las que aparecía con el futbolista, una señal que muchos entendieron como un distanciamiento de su marido.

Una versión que parece haberse confirmado atendiendo al último movimiento de Joana Sanz, que ha pedido el divorcio a Dani Alves. Así lo ha revelado la periodista Letizia Requejo en “El programa de Ana Rosa”, donde también ha explicado que el futbolista se ha enterado de esta decisión a través de su equipo legal. “Lo ha hecho a través de sus abogados, porque él rechazó ver a su mujer en el vis a vis”, recalca la reportera.

Dani Alves FOTO: ULISES RUIZ AFP

Por lo visto, no se trata de una decisión de última hora, sino que Joana Sanz “ha meditado mucho” este importante paso y, de momento, no se arrepiente. Aunque sigue confiando en la inocencia de Alves, en lo que a su imputación por agresión sexual se refiere, se ve incapaz de perdonar algunas mentiras. Al fin y al cabo, el deportista confirmó ante las autoridades que había mantenido relaciones sexuales con la supuesta víctima -consentidas, según él-, lo que se traduce en una infidelidad confesa a su esposa.

Desde que el escándalo se hizo público, Joana Sanz atraviesa una situación de lo más complicada a consecuencia de los crueles ataques que cada día llegan a sus redes sociales, de parte de usuarios que olvidan que ella no es responsable de los supuestos actos de su marido. “Si yo fuera tú, me suicidaría, así no sufres”, llegó a espetarle un individuo.