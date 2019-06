Adrián Lastra, actor conocido por su papel en películas como ‘Fuga de cerebros’ o ‘Primos’, ha concedido una entrevista a ‘Dear Magazine’ donde ha confesado que cuando tenía unos 17 u 18 años intentaron abusar de él sexualmente.

El intérprete español es el último de los actores en sumarse a la campaña de denuncia de abusos sexuales. En pleno movimiento del #MeToo, donde miles de mujeres denunciaron los abusos que sufren en la industria del cine y la televisión, son muchos los famosos que han dejado los temores atrás y han levantado su voz para contar que ellos también han sido víctimas.

“En segundo tuve la peor experiencia de mi vida, que fue cuando quisieron abusar sexualmente de mí”, explica Lastra quien puntualiza: “Empezó a bajar la mano, casi casi hasta mi zona”.

Después de aquel desagradable momento vivido, el actor no volvió a encontrarse con el agresor ni saber nada de él hasta años después cuando volvió a ver su imagen en un programa de televisión: “Salía un niño que decía ‘un señor intentó abusar sexualmente de mi’, sacaron su DNI y era la foto del pedazo de cabrón”.

Esa etapa de su vida afectó mucho a Lastra, pero pudo superarlo gracias al apoyo de su familia y amigos: “Esto nos ha hecho ser personas que valoramos el esfuerzo de toda la gente que nos rodea y de apoyarnos unos a otros”, finalizó el actor al hablar de su infancia.

Por otro lado, Lastra reconoció durante la entrevista que vive su sexualidad con total libertad por probar lo que ha querido cuando lo ha querido. Por ejemplo, el sexo con hombres.

“Probé el mundo homosexual y me gustó”. En cambio, al actor no le gusta mucho hablar de Vox: “Cuando pienso en ellos solo se me ocurren palabrotas”.