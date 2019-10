Alma Cortés Bollo confirma su embarazo

Alma Cortés, la hija de Raquel Bollo ha confirmado en su canal de Mtmad su embarazo. De esta manera, la hija de la tertuliana ha querido zanjar los rumores contando la historia en primera persona.

“Mi verdad es que sí, sí estoy embarazada, estoy muy feliz de estarlo y sí a todo lo que tenga que ver con mi embarazado” empezaba diciendo Alma, con una sonrisa de oreja a oreja confirmaba su embarazado. Además, no ha dudado en relatar cómo fue el momento en el que tuvo que explicárselo a toda su familia: “Es verdad que la noticia fue muy chocante, yo no me la esperaba y si yo no me la esperaba, imaginaros mi familia. Al final es algo normal que pasa dentro de todas las familias pero no dejo de ser una niña que tiene 19 años, estudiante y muy currante. Fue un shock”.