El ingreso de la madre de Isabel Pantoja en el Hospital Puerta del Sur de Jérez de la Frontera, dónde lleva ingresada cinco días, ha puesto en evidencia el distanciamiento del núcleo duro del clan Pantoja con la más pequeña de la familia. A Isa Pi no le quedan apoyos entre su gente. No se habla ni con su madre ni tampoco con Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales. Y a la terna enfrentada se ha sumado también Anabel Pantoja, molesta con su prima porque desde su expulsión de GH Vip 7 no le coge el teléfono ni le contesta a los mensajes.

Pero si alguien podía pensar que el conflicto familiar que está sacudiendo al clan Pantoja podría tener visos de solución ante el grave estado de salud de Doña Ana, las esperanzas se han truncado tras las explosivas declaraciones de Anabel Pantoja en Sálvame. La “sobrinísima”, la más diplomática de los Pantoja ha provocado un intenso debate en su programa al ser preguntada por las razones por las que su prima Isa no ha ido aún a visitar a su abuela al hospital.

La hipotética visita hospitalaria de Isa Pi en estos momentos tan delicados “sería una incoherencia total-mantiene Anabel-si apareciera a verla ahora no me explicaría la actitud que ha adoptado mi prima con respecto a mi abuela en estos años.” La hija de Bernardo Pantoja ha llegado a asegurar que su prima no pinta nada allí y que su único papel en esta tragedia es animar a la tonadillera y no causar más problemas. Isa Pi ni está ni se la espera.

Sus rotundas palabras tan alejadas de su tibieza habitual cuando se trata de hablar de asuntos que le afectan directamente, ha generado que sus compañeros le afearan su conducta. El más crítico ha sido Kiko Matamoros que no entiende que le den la espalda cuando tiene una magnífica oportunidad para zanjar las diferencias. Anabel se ha defendido con un zasca que le ha sido devuelto con efecto boomerang:” ¿Y me lo dices tú Matamoros que no te hablas con nadie de tu familia?”-le espetaba muy airada Anabel. “Te lo digo yo-le respondía el aludido-que cuando me han operado de un tumor han venido a verme al hospital todos mis hijos. Creo que este tipo de situaciones complicadas pueden ser una gran oportunidad para acabar con los desencuentros.”

Al verse un tanto acorralada por sus compañeros, Anabel ha tratado de defender su postura: “Yo no tengo porqué poner el camino fácil a mi prima. Ellas ha tenido muchos años para acercarse a mi abuela y si fuera a verla ahora me parecía incoherente. No es el momento. Que llame a su madre para saber cómo está o para tomarse una coca cola pero si no ha querido saber nada de mi abuela en tanto tiempo, no tiene sentido que lo haga ahora. No sería bienvenida en estos momentos”.

Quizás esa es la razón por la que Isa Pi, pese a pasar el fin de semana de bolos por la provincia de Cádiz, se haya limitado a hacer una llamada telefónica a su madre para animarla y pese a la presión mediática, haya evitado el encuentro con sus familiares. No olvidemos que, junto a Doña Ana e Isabel Pantoja, se encuentra su tío Agustín con quién la pequeña de la familia no oculta su animadversión.

La situación es complicada para una familia que vive con preocupación y nerviosismo el declive físico de Doña Ana, el inquebrantable pilar de Isabel Pantoja y sus hermanos. Aunque la familia no ha facilitado apenas información sobre la salud de Dona Ana, según la periodista Adriana Dorronsoro del programa de Ana Rosa, su situación ha empeorado en los últimos días tras sufrir un nuevo ictus en el Hospital de Jerez. Según esta información, Ana Martín “Está sedada y en planta y su estado es preocupante”.