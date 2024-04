Anne Hathaway explica en qué consistían las "asquerosas" pruebas de química que tuvo que hacer en los años 2000

Durante una reveladora entrevista a la revista V Magazine, la actriz Anne Hathaway compartió experiencias de su carrera en la industria del cine, incluyendo momentos difíciles que enfrentó en sus inicios. Hathaway, ganadora de un Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel en "Les Misérables", abrió su corazón sobre situaciones incómodas que vivió en la década de 2000 durante audiciones, donde se le pedía "besarse" con actores masculinos para probar la química ante la cámara.

"En los años 2000 —y esto me ocurrió a mí— se consideraba normal pedir a un actor que se besara con otros actores para comprobar si había química. En realidad es la peor forma de hacerlo", compartió Hathaway, reflexionando sobre las prácticas de la época.

La actriz describió cómo, en sus inicios, se enfrentó a situaciones incómodas donde se esperaba que demostrara entusiasmo por besarse con múltiples actores. "Y pensé: ¿Hay algo malo en mí? Porque no estaba emocionada. Pensé que sonaba asqueroso. Y yo era tan joven y terriblemente consciente de lo fácil que era perderlo todo por ser tachada de 'difícil', así que simplemente fingí que estaba emocionada y seguí adelante", confesó.

Hathaway enfatizó que, aunque en ese momento no se trataba de un juego de poder malintencionado, era una práctica inapropiada que ahora reconoce como tal. "No era un juego de poder, nadie intentaba ser horrible o hacerme daño. Simplemente era una época muy diferente y ahora sabemos que no se debe hacer", agregó.

Además de compartir sus experiencias pasadas, Hathaway también habló sobre su nueva película, "The Idea of You", donde interpreta a Solène, una madre soltera involucrada en un romance con el cantante de una banda de chicos. Su estreno en España está previsto para el jueves 2 de mayo en Prime Video.